Antauro Humala se muestra a favor del aborto voluntario: “Prima la salud de la mujer”

Durante una entrevista con el colectivo Jóvenes con Juliaca, el líder etnocacerista Antauro Humala mostró su respaldo en relación con que se despenalice el aborto y se legalice en el país la interrupción voluntaria del embarazo.

En la referida entrevista, Humala aseguró que “la vida debe respetarse”, no obstante, precisó que desconoce “en qué momento se considera que un feto es un ser vivo”.

“También tengo toda la conciencia de que la mujer es dueña de su cuerpo, de salud y de su vida. Entonces hay un debate entre la vida nueva que hay en su cuerpo y la salud de ella. Todavía no lo he pensado bien, recién salgo de la cárcel, me estoy informando bien, pero a grosso modo, para mí, creo que la libertad de la salud de la mujer prima sobre (el feto). En este aspecto, sí estaría de acuerdo con el aborto, voluntario, solamente”, declaró.

Antauro Humala también se mostró a favor de la implementación de la eutanasia: “Tenemos derecho a elegir el momento de nuestra muerte”.

Buscan frenar aspiraciones de Antauro Humala

La Comisión de Constitución y Reglamento de Congreso tiene listo el predictamen de los proyectos de ley, que prohíbe que las personas que fueron sentenciadas por homicidio en todas sus modalidades puedan postular a la presidencia y vicepresidencia de la República.

Con ello se frenarían las aspiraciones presidenciales de Antauro Humala. Sin embargo, el grupo de trabajo que preside el fujimorista Hernando Guerra va más allá y también pretende extender la referida restricción a candidatos al Congreso, Gobiernos regionales y municipalidades.