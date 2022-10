Alejandro Sánchez Sánchez: ¿quién es el responsable de la falsa muerte del dueño de la casa de Sarratea?

Esta semana los focos se han centrado en Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa en jirón Sarratea donde el presidente Pedro Castillo habría despachado extraoficialmente. El martes 11 de octubre se ordenó la detención preliminar en su contra por 10 días; sin embargo, ese día también “murió”.

Según el certificado de defunción, Sánchez Sánchez “falleció” a las 8.45 a. m., horas después de que se diera a conocer la medida judicial. ¿El lugar del falso deceso? Caserío Ojo del Agua, en Chota, Cajamarca.

De acuerdo con el documento, el médico que certificó la muerte del hombre cercano al jefe de Estado fue Víctor Raúl Vargas Reyes. Sin embargo, dicho profesional niega haber registrado el fallecimiento.

PUEDES VER: Defensoría inicia investigación de oficio por registro de dueño de la casa de Sarratea como fallecido

“Nunca me solicitaron realizar el certificado de defunción. Nunca lo he visto al señor ni siquiera sabía de su nombre. Soy un médico de la ciudad de Trujillo”, dijo Vargas Reyes a Canal N.

¿Reniec o Minsa?

Tras la polémica, el ministro de Salud, Jorge López, intentó deslindar de toda responsabilidad y afirmó que el registro de defunciones “es un programa a cargo del Reniec” y que se requiere “darle la viabilidad y la fortaleza a este sistema porque es muy vulnerable”

“Nosotros, como ministerio, todos nuestros sistemas tienen la mejor protección y hemos sido reconocidos como el sistema que tiene mejor protección a su base de datos”, dijo a TV Perú.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver”, fue la respuesta de la jefa del Reniec, Carmen Velarde, a lo expresado por el titular del Minsa.

“Nosotros tenemos que servir a la ciudadanía y el primer acto de gestión para servir a la ciudadanía es saber que si hay un problema que puede estar afectando a mi entidad tengo que resolverlo y no tratar de defenderme. (...) El mejor modo de culminar este tema y que se sepa que no es Reniec quien emite los certificados de defunción, que no es Reniec quien está incurriendo en un problema, sino que es el Minsa quien no quiere ver un control de sus usuarios”, apuntó.