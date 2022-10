Rennán Espinoza sobre Marita Barreto: “Decir que hay que probar la inocencia es una aberración”

René Gastelumendi conversó con Rennán Espinoza, excongresista y virtual alcalde de Puente Piedra, acerca de los últimos acontecimientos en la política peruana.

En primer lugar, se refirió a las declaraciones de la fiscal Marita Barreto, quien declaró que los investigados deberán comprobar su inocencia.

“Lamentablemente, estamos en nuestro país, un país de sospechosos, acá todos son sospechosos de todo y donde la objetividad ya no existe. De alguna manera u otra, los operadores de justicia o quienes deberían hacer una investigación objetiva, en su mayoría, la han perdido”, acotó.

Además, agregó que sus declaraciones son una proyección de su falta de objetividad.

“Las declaraciones de la fiscal Barreto reflejan una ignorancia o lo que le aflora en el alma, lo que siente, y que no guarda objetividad. Llegar a esa aberración de decir que, estando nosotros en un estado garantista, que yo tengo que probar mi inocencia pone en alto riesgo a cualquier ciudadano”, aseveró.

Repercusión a nivel nacional

Por otro lado, el virtual alcalde comentó que esta situación es muy preocupante porque también afecta a un pilar importante del país, la economía.

“Estamos en una situación poco predecible y esto afecta a todo aspecto, no solo al orden político, al orden constitucional, sino a lo principal: el desarrollo económico. Las inversiones no pueden venir si vemos un Estado, tanto operadores de justicia como Legislativo y Ejecutivo, poco predecible. Como sopla en el viento van opinando sus cosas y eso no es sano para un país, de verdad que nos afecta a todos”, sentenció.