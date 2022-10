Pedro Castillo: ¿qué dice el artículo 117 de la Constitución Política del Perú?

La tarde del último martes, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo mediante un escrito ingresado a la mesa de partes del Congreso de la República.

En el documento se hace referencia al delito contra la “tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder”. Esto, en el marco de las investigaciones que sostiene la Fiscalía por el caso Asesores en la Sombra.

Tras emitir la denuncia ante el Poder Legislativo, dependerá únicamente del Congreso proceder con el trámite o no.

Sin embargo, el artículo 117 de la Constitución Política del Perú señala que el jefe de Estado solo puede ser acusado por cuatro motivos en específico. ¿Cuáles son? Conócelo a continuación.

¿En qué casos puede ser acusado el presidente Pedro Castillo?

La Constitución refiere en su artículo 117 que los únicos motivos por los que un jefe de Estado puede ser acusado son:

Traición a la patria

Impedir las elecciones presidenciales, congresales, regionales o municipales

Disolver el Congreso

Impedir el funcionamiento del JNE

Artículo 117 de la Constitución Política del Perú.

Excepción a la inmunidad presidencial

“El Presidente de la República solo puede ser acusado, durante su periodo, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución; y por impedir su reunión o funcionamiento , o del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”, indica la carta magna.

Constitucionalistas señalan que denuncia de fiscal no tiene sustento

Eloy Espinosa-Saldaña y Óscar Urviola, exmagistrados del Tribunal Constitucional, y el constitucionalista Omar Cairo indican que la denuncia presentada contra Pedro Castillo tiene errores.

“Ha optado por plantear que hay delitos y el camino está lleno de obstáculos. Le está pidiendo al Congreso que salte una etapa de un proceso penal, que tiene una etapa de investigación preliminar, después investigación preparatoria y, luego, la acusación”, comentó Espinosa-Saldaña.

Por su parte, Urviola reconoce que hay elementos en contra del mandatario, pero que el reglamento actual del Congreso no permite que la fiscal proceda con la investigación.

Del mismo modo, Omar Cairo dijo que la fiscal está pidiendo al Parlamento que le autorice iniciar la fase de investigación preparatoria; sin embargo, eso no le compete al Legislativo. “Es una denuncia constitucional para el juicio que no pide suspensión, destitución e inhabilitación y no señala infracciones constitucionales. Quizás entiende que la Constitución no le permite acusar”, señaló.

¿Quiénes serían los integrantes de Los Asesores en la Sombra?

Los integrantes de la presunta organización criminal Los Asesores en la Sombra serían:

Financistas

Segundo Alejandro Sánchez Sánchez

Jenil Abel Cabrera Fernández

José Nenil Medina (alcalde de Anguía)

Coordinadores

Salatiel Marrufo

Auner Vásquez

Bruno Pacheco Castillo

Pedro Castillo (sobrino del presidente)

Fray Vásquez Castillo (sobrino del presidente)

Gian Marco Castillo Gómez (sobrino del presidente)

Operadores

Beder Camacho

Biberto Castillo

Eder Viton Burga

Henry Shimabukuru

David Pérez Curi