Carlos Bruce: “Hay suficientes actos que nos muestran la inmoralidad de este Gobierno”

Carlos Bruce conversó con René Gastelumendi sobre la reciente denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo y manifestó su opinión sobre ello.

“Yo tengo una posición un poco en el punto medio de las dos, porque, por un lado, reconozco las dificultades constitucionales en poder acusar al presidente, porque es una norma harta conocida y respetada (…), pero, por otro lado, las evidencias que existen con respecto a actos de corrupción de gente muy cercana al presidente son tantas y tan graves que nos llevan a pensar que, efectivamente, no tenemos a un presidente que está exento de haber incurrido en actos que el presidente de la República no debería tener”, manifestó.

Además, declaró que cree que hay “suficiente causal” para apelar a la incapacidad moral.

“La investigación de la fiscal nos demuestra que hay un problema de inmoralidad grande (…) Hay bastantes evidencias que justificarían la incapacidad moral del presidente. Ahora, que el Congreso tenga los votos; eso es otro problema. No creo que los tenga”, aseveró.

También expresó que considera que esta medida sería más “limpia” que lo que se propuso.

“Yo creo que hay suficientes actos que nos muestran la inmoralidad de este Gobierno. Creo que debe irse y creo que lo transparente hubiera sido aplicar la cláusula de incapacidad moral. Lastimosamente, no tenemos votos”, sentenció.

Sobre López Aliaga

Por otro lado, dio su opinión, desde su perspectiva como virtual alcalde de Surco, sobre la postura de Rafael López Aliaga con respecto a Pedro Castillo.

“Estoy de acuerdo con él en parte. Creo, efectivamente, que las personas que hemos sido elegidas no debemos asumir un rol de comparsa de nadie (…) Si el día de mañana el presidente decide invitarme a una reunión, yo con él y el ministro del Interior para ver la seguridad en Surco, sí, sí iría; pero una reunión de todos los alcaldes para tomarnos una foto en la escalinata con el presidente adelante, usándonos como si fuéramos una plataforma política, no, eso no me parece correcto”, expresó.