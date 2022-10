Ronald Atencio: “No tiene ninguna vinculación las visitas a Palacio con la denuncia a Patricia Benavides”

El abogado Ronald Atencio negó que las siete visitas registradas al presidente de la República, Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno tengan alguna relación con la denuncia penal que interpuso -en conjunto con Raúl Noblecilla- contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“Hace más de un mes que no vamos a Palacio. Hace más de un mes que no conversamos con el presidente de la República, pero no tiene ninguna vinculación los actos de visita que hemos tenido a Palacio con esta denuncia en absoluto ”, dijo en diálogo para Canal N.

El abogado de Guillermo Bermejo agregó que durante las reuniones con el mandatario “no se han tocado temas de Estado”.

En otro momento negó que la presentación de la denuncia contra Benavides Vargas tenga un “tinte político” y que esta no va a detener las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo por presuntamente liderar una organización criminal.

“El hecho de que la fiscal de la Nación sea retirada o suspendida en el ejercicio de su cargo no va a detener en lo absoluto las investigaciones que tiene contra Pedro Castillo. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Si la fiscal de la Nación desea presentar una denuncia ante el Congreso de la República, ella está en su libre ejercicio de presentarla. Al contrario, no tiene ninguna correlación”, sostuvo al medio.

Presentan denuncia contra Patricia Benavides

El último 5 de octubre, los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio denunciaron a la titular del Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción de la justicia.

“Solicitamos que se sirva a admitir a trámite la presenta denuncia e iniciar la investigación preliminar correspondiente y, en su momento, proseguir conforme a ley. Hemos de indicar que la relación de delitos descritos no es taxativa pues, en el transcurso de las diligencias preliminares, pueden revelarse nuevos hechos ilícitos o la reconducción de los inicialmente denunciados ”, se lee en el expediente

Uno de los principales motivos se encuentra en que Patricia Benavides estaría “debilitando la acción del Ministerio Público” al cambiar a la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a la jueza superior Enma Benavides, hermana de la titular de la Fiscalía, por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico y asociación ilícita para delinquir.