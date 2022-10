Ministro de Defensa niega amistad con Antauro Humala: “Lo he visto una sola vez”

Rechazo. Antauro Humala, líder etnocacerista que salió de prisión tras más de 17 años de condena por el caso Andahuaylazo, continúa generando controversia dentro del gobierno del presidente Pedro Castillo.

Esta vez, el titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Daniel Barragán, negó que haya una amistad entre él y Antauro Humala. Asimismo, aseguró que se reunieron “una sola vez” cuando este último estaba en el penal de Ancón II cumpliendo su sentencia.

“ Yo lo he visto una sola vez al señor Antauro Humala, no soy su amigo . Lo vi cuando ya estaba preso. En una solo oportunidad hemos conversado. Hemos conversado temas, simplemente, de campaña, de esa época en el año 2018″, manifestó a su salida de la comisión de Defensa del Congreso este lunes.

En ese sentido, el ministro de Defensa aclaró que no hace “seguimiento” a Antauro Humala por lo que no quiso opinar sobre la convocatoria que hizo a reservistas con el objetivo de cerrar el Parlamento.

“ No le hago seguimiento al señor (Antauro Humala). No sé qué es lo que está diciendo, pero yo estoy abocado en el trabajo que me ha dado el señor presidente Pedro Castillo”, acotó Barragán.

En otro momento, sostuvo: “ Quiero decirles que yo no soy etnocacerista como se ha ido diciendo en varios medios de comunicación”.

Ministro Barragán dijo que vínculo con Antauro Humala fue “un acuerdo político”

Anteriormente, Daniel Barragán señaló que conoció a Antauro Humala cuando integraba el partido Unión por el Perú (UPP) —liderado por el excongresista José Vega Antonio— en el 2019, momento en que dicha organización decidió entablar “un acuerdo político” con Humala Tasso con miras a las elecciones congresales el 2020.