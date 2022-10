Huilca sobre López Aliaga: “Lo poco que pudo articular en debates le alcanzó para ganar la alcaldía”

En una reciente columna de Indira Huilca —publicada por La República—, esta habló del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Sobre él sostuvo que sus “primeras horas” como virtual alcalde electo se las ha “dedicado con esmero” al presidente de la República, Pedro Castillo, y que está buscando un espacio en el constante conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Quizá aún no ha logrado tomar conciencia de su nueva situación —ya no es candidato presidencial, ni municipal, ni tiktokero— o, en todo caso, parece que su entendimiento no va más allá de considerar que ha logrado acceder a otra plataforma desde la cual mostrarse ante la ciudadanía como el rival del ‘comunista’ Pedro Castillo”, escribió Huilca.

En esa línea, sostuvo que el “atractivo social” de su candidatura al sillón metropolitano estuvo concentrada en expresar su rivalidad con el jefe de Estado.

“Es ese perfil el que quieren ver en acción quienes votaron por él, que en conjunto no conforman una contundente mayoría (se trata de menos del 20% de los electores hábiles)”, se lee en la columna de la excongresista.

Asimismo, manifestó que en esta contienda electoral “la visión de ciudad ha bordeado más bien el delirio (‘Lima, potencia mundial’)”. Agregó que “lo poco que pudo articular López en debates y presentaciones le alcanzó para ganar la alcaldía”; sin embargo, Huilca indicó que esto “no le alcanza para ejercer con propiedad” la alcaldía de Lima.

“La distancia entre la oferta electoral y la realidad a gestionar nunca ha parecido tan grande como ahora, y nada en la conducta y las declaraciones del flamante alcalde indica un camino por el cual cerrar la brecha”, enfatizó.

“Ni hablar ya de la urgencia de una oferta de vivienda para los sectores populares y de la necesidad de espacios públicos en una ciudad marcada por la exclusión y la desigualdad, dos temas que están en la conversación de todos los días, pero que nunca logran la debida atención de las autoridades metropolitanas”, agregó.