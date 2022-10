OSCE, la organización estatal que persigue a La República

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) sancionó al Grupo La República Publicaciones a no contratar con el Estado, hasta febrero del 2023, en un proceso nada técnico, que contradice sentencias del Tribunal Constitucional, tergiversa la realidad, oculta información del OSCE y no respeta el debido proceso.

En este artículo vamos a contar lo que ha sucedido. Tenemos claro que somos parte interesada en el proceso. Aquí no se trata de confrontar al OSCE y sus funcionarios por no escuchar la defensa de la empresa.

Nos enfocamos en la realidad. Queremos la verdad y que las instituciones cumplan sus funciones con sentido técnico sin interferencias políticas ni del crimen organizado. Para el desarrollo de esta investigación partimos de lo que dice la ley 30225, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), de noviembre del 2020, en el expediente nº 03150-2017-PA/TC, la resolución del Tribunal de Contrataciones nº 0125-2021-TCE-S3, de enero del 2021. Además, la revisión de los 108 expedientes iniciados contra Grupo La República y los documentos de descargo de diversas instituciones y el Poder Judicial.

El origen

El afán por privar a La República de la publicidad estatal comenzó en algún momento, luego de setiembre del 2021. Una época clave y oscura en el Estado peruano. La supuesta organización criminal del entorno del presidente Pedro Castillo, que investiga la Fiscalía de la Nación y el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, estaba en su apogeo.

El 24 de setiembre del 2021, el ministro de Economía, Pedro Francke, aceptó la renuncia de Sofía Milagros Prudencio Gamio como presidenta ejecutiva del OSCE. Francke permaneció como titular del MEF hasta el 1° de febrero del 2022, pero nunca nombró al reemplazo de Prudencio Gamio. Sus sucesores tampoco lo han hecho.

Desde el 25 de setiembre del 2021, OSCE está en manos de un presidente ejecutivo interino: Diego Montes Barrantes, secretario general, con 10 años en la institución. Es cierto que esta provisionalidad en sí misma no demuestra nada irregular. Solo es un detalle. Es sabido que en política y para las actividades criminales las casualidades no existen. Priman las oportunidades.

Post - setiembre del 2021, la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios, jefaturada por Miguel Ángel Caroy Zelaya, solicitó una supervisión de oficio a los contratos de publicidad del diario La República.

En buena fe, suponemos que partió de un hecho cierto: del 19 de noviembre del 2020 al 27 de julio del 2021, Claudia Cornejo Mohme, hija de María Eugenia Mohme, accionista del Grupo La República, se desempeñó como ministra de Comercio Exterior y Turismo.

PUEDES VER: Abogados de Bermejo se reunieron 7 veces con Pedro Castillo antes de denunciar a fiscal de la Nación

Caroy trabaja en esa oficina desde hace 12 años. Es imposible imaginar que no conociera la relación de Cornejo Mohme y La República. Puede que no denunciara antes por miedo. Vale. Es habitual en la administración pública. Digamos que es otro detalle, pero se van acumulando.

La bala envenenada

La orden de Caroy llegó a la Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos (SIRE) de la Dirección General de Riesgos (DGR). La investigación estuvo a cargo de la subdirectora Wendy Cruz Kamiche y las funcionarias Bárbara García y Milagros Caviedes.

Ellas recogieron información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). La búsqueda arrojó 596 órdenes de servicio y 10 adjudicaciones directas. Ningún contrato con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Con esa información elaboraron un listado Excel. El listado anota que la gran mayoría de las órdenes de servicio de las municipalidades señala que contratan en virtud de un régimen especial. ¿Cuál es ese régimen? OSCE no quiere averiguar.

Detalles. OSCE coincide con los intereses del Gobierno. Foto: difusión

Luego, establecen otras dos verdades: la relación familiar de Claudia Cornejo y el vínculo de María Eugenia Mohme con Grupo La República. Además, solicitaron y recibieron los descargos de La República y transcribieron los artículos de la ley 30225.

El miércoles 30 de diciembre del 2021, Wendy Cruz firma el dictamen n° 192-2021/DGR-SIRE y se lo remite a la directora de Gestión de Riesgos, Ana María Gutiérrez Cabani.

El dictamen es contradictorio. Dice que la Ley de Contrataciones del Estado (n° 30225) prohíbe a los ministros y sus familiares cercanos contratar con el Estado “solo en el ámbito de su sector”. Es decir, que la prohibición del Grupo La República era respecto del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Pese a lo cual Cruz concluye que está en presencia de una posible infracción a la ley. De los descargos del Grupo La República solo deja constancia que los recibió. El TC le ha dicho al OSCE que no puede presumir que “una persona por el solo hecho de ser familiar o pariente de un funcionario está recurriendo a influencias indebidas para obtener un contrato público”.

Matar a La República

A partir de ese momento, la historia se vuelve oscura. El 13 de enero del 2022, con el memorando n° D000022-2022-OSCE-DGR, la directora de Gestión de Riesgos, Ana Gutiérrez Cabani, remite el dictamen 192-2021/DGR-SIRE a la presidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado, Cecilia Ponce Cosme.

A partir del 25 de enero y hasta marzo del 2022, Cecilia Ponce y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), Carola Cucat Vílchez, remitieron cientos de copias de los dictámenes a la Segunda, Cuarta y Quinta Sala y a cada una de las municipalidades e instituciones estatales.

La sumilla de todos los oficios dice: “Aplicación de sanción contra Grupo La República… por contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos impedimentos previstos en el artículo 11 de la Ley…”.

El dictamen que supuestamente solo reunía indicios se convirtió en una sanción que debía aplicarse de inmediato.

PUEDES VER: Pedro Castillo se reunió con Iber Maraví en Palacio de Gobierno este viernes

El 21 de marzo, la 2ª, 4ª y 5ª Sala del TCE iniciaron 108 procedimientos sancionadores contra La República. En paralelo, Cecilia Ponce y Carola Cucat bombardeaban a las municipalidades y otras entidades con los dictámenes.

El 21 de mayo del 2022, el presidente interino del OSCE reconformó la 2ª y 5ª Sala del TCE, con un excusa que aconteció en junio del 2021. El 7 de setiembre, la 2ª Sala del TCE emitió las dos primeras sanciones por recibir publicidad de la Municipalidad Provincial de Islay-Mollendo y la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.

Ambas resoluciones son idénticas. Los vocales Carlos Quiroga Periche, Olga Chávez Sueldo y Daniel Paz Winches desestiman la sentencia del TC diciendo que ese fallo resuelve la situación de familiares de congresistas. Del régimen especial de las municipalidades no dicen nada.

El régimen especial que aparece en el listado de SIRE es la Ley General de Municipalidades, que tiene su antecedente en la Ley Orgánica del PJ y el Código Procesal Civil.

PUEDES VER: Red de Geiner Alvarado y Juan Silva sigue operando en el MTC y Corpac

En los años 90, se vio que los juzgados fuera de Lima debían publicar sus edictos en el diario oficial El Peruano lo que genera gastos a los litigantes y demoras, por lo que se estableció el diario judicial.

Desde entonces, cada dos años, unas 29 cortes superiores de justicia con sede fuera de Lima realizan procesos de selección del diario que publicará las notificaciones. Posteriormente, la Ley de Municipalidades estableció que los municipios también publiquen sus ordenanzas en el diario judicial.

Infografía - La República

Ni el dictamen de SIRE ni las resoluciones del TCE toman en cuenta esta realidad. La ignoran y ocultan toda información referida a este punto, pues si lo toman en cuenta no hay sanción posible.

Recién el 13 de setiembre del 2022, seis días después de la primera sanción a La República, la secretaria del Tribunal del OSCE planteó a la Corte Superior de Justicia de Piura que informe cómo se elige el periódico judicial.

PUEDES VER: Congreso evalúa citar a padres de Pedro Castillo por construcción de helipuerto informal

El 19 de setiembre, la Corte Superior de Piura respondió cuáles eran los lineamientos establecidos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. La República solo es o fue diario judicial en ocho distritos: Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Sullana, Tumbes, Piura y Moquegua.

Arrepentimiento

Pero hay otros dos documentos anteriores que permanecen ocultos. Un informe técnico de la Municipalidad Provincial de Piura, del 12 de mayo del 2022. Este informe se ha convertido en un archivo digital difícil de revisar y solo aparece en un expediente.

Dicho informe técnico legal informa que el 12 de enero la subdirectora de SIRE, Wendy Cruz Kamiche, emitió el oficio múltiple n° D0000098-OSCE-SIRE que contradice y derrumba el dictamen 192-2021/DGR-SIRE.

El oficio aclara: a) que el dictamen 192-2021/DGP-SIRE solo identifica indicios, es decir que no es una sanción; b) que corresponde al TCE establecer si se infringió la ley y c) que el impedimento del Grupo La República abarca al sector al que perteneció la señora Claudia Cornejo Mohme, esto es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Con esta entidad, en dicho periodo, no hay ningún contrato.

Un dictamen que se convierte en un arma

El dictamen que supuestamente solo identifica los indicios que debe evaluar el Tribunal de Contrataciones se convirtió en marzo del 2022 en una sanción que debe aplicarse de inmediato en todo el Estado.

La sumilla de los oficios del OSCE está dirigida a crear pánico en las municipalidades y que, desde ese momento, se corte el avisaje del Estado en el diario La República.