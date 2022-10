Asamblea OEA en Lima termina planteando soberanía de Argentina en Las Malvinas

Ayer el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, clausuró la 52° sesión de la Asamblea General de esta organización, planteando nuevos retos para América Latina y el Caribe, en un contexto de crisis política, económica y alimentaria.

“Felicito los trabajos y la sustancia trabajada aquí, que ha identificado las variables. Tenemos que brindar más y mejor educación para todos y todas. Tenemos que producir más riqueza. Los pueblos no pueden salir adelante con la distribución de la miseria. Tenemos que ser más efectivos en la lucha contra el cambio climático. Cada derecho humano debe estar protegido”, manifestó Almagro en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. El canciller César Landa estaba a su lado, como titular de esta asamblea.

Así llegó a su fin este periodo de reuniones entre 34 delegaciones de esta región para abordar y plantear soluciones frente a la desigualdad y la discriminación en esta continente.

La comisión general de esta sesión deliberó nueve proyectos de resolución: de derecho internacional, fortalecimiento de la democracia, desarrollo integral, crisis política y derechos humanos en Nicaragua, declaración de Lima contra la desigualdad y la discriminación, seguridad alimentaria, recuperación y fortalecimiento del sistema de salud, liderazgo de la mujer e igualdad de género y promoción y protección de los derechos humanos.

Debate. 34 delegaciones deliberaron en la asamblea. Foto: Gerardo Marín/La República

OEA defiende a Argentina

Como paso previo a esta clausura, la sesión aprobó una resolución que defiende la posición de Argentina sobre las islas Malvinas y recomendó que la solución a esta controversia con el Reino Unido –que actualmente tiene el control de las islas– sea de manera pacífica.

El país que presentó el proyecto de resolución fue Brasil. El embajador de este país, Octavio Brandelli, recalcó que el interés por resolver este problema es permanente en todo el hemisferio.

Almagro investigado

Por otro lado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sostuvo que los derechos de Argentina sobre las Malvinas son inalienables.

La noticia con Almagro, sin embargo, no fueron sus declaraciones, sino un informe de la agencia de noticias The Associated Press, que da cuenta de que afronta una investigación interna por tener una relación sentimental con una asistente de este organismo.

Controversia. Las islas Malvinas siguen en disputa. Foto: difusión

La controversia comenzó cuando Almagro llegó esta semana a nuestro país. La asistenta es una mujer mexicana, 20 años menor que el secretario de la OEA. Al interior de esta institución, la relación entre ambos era conocida.

The Associated Press informó que esta actitud de Almagro podría constituir una infracción al Código de Ética de la OEA, pues un integrante de esta organización no puede tener una relación amorosa con una colega al punto de que esto interfiera en su labor o represente una desventaja para los demás trabajadores.

La versión de Gonzalo Espariz, vocero de la OEA, es que Almagro “nunca participó en las decisiones relativas a los intereses de esta empleada”.

Afianzar la democracia y los DD. HH.

En diálogo con TV Perú, Harold Forsyth, representante de nuestro país ante la OEA, también hizo un balance de estos tres días de sesiones. “La mejor manera de combatir estos flagelos es afianzando el Estado de derecho, la democracia, y fortaleciendo el respeto a los derechos humanos. Hay una Declaración de Lima, que está por adoptarse, en la que todos estos puntos quedan ratificados, en medio de una región que atraviesa enormes dificultades”, recalcó. Otro punto abordado por Forsyth es la crisis alimentaria que ha perjudicado, según él, la compra de fertilizantes.