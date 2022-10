RLA invitó a Daniel Urresti para trabajar con él, pero este descarta participar en convocatoria

El excandidato al sillón metropolitano por Podemos Perú Daniel Urresti descartó reunirse con el virtual alcalde Lima, Rafael López Aliaga, para que trabajan en conjunto el tema contra la inseguridad ciudadana.

“(¿Si Rafael López Aliaga te convocara para colaborar con él para enfrentar en particular el tema de la seguridad, tú estarías dispuesto a trabajar con él?) No, de ninguna manera. Yo ya demostré que se puede trabajar en seguridad ciudadana. La primera vez que perdí las elecciones me fui a Los Olivos y ese distrito volvió a tener tranquilidad”, comentó para Exitosa.

Como se informó, el líder de Renovación Popular comentó que se trató de comunicar vía WhatsApp con su principal contendor, pero que no había obtenido respuesta.

Finalmente, Daniel Urresti le deseó lo mejor a López Aliaga, pero sostuvo que su plan de gobierno contra la inseguridad ciudadana era el “mejor de todos”.

“ Le deseo lo mejor al señor López Aliaga. Lima necesita recuperar la seguridad. Nada se puede hacer si no se recupera la seguridad. No han votado ustedes por planes porque mi plan era el mejor de todos . Los planes que yo proponía para recuperar la seguridad ciudadana eran totalmente viable y lo íbamos a realizar a partir del 2 de octubre”, puntualizó.

Daniel Urresti reconoció derrota en elecciones

Un día después de que se desarrollara las Elecciones Regionales y Municipales 2022, Daniel Urresti dedicó un mensaje a Rafael López Aliaga: