AAR: López Aliaga cree que sigue en campaña

El periodista Augusto Álvarez Rodrich se refirió a las recientes declaraciones de López Aliaga y su postura contra el presidente Pedro Castillo.

“Yo soy alguien que soy muy crítico de la presidencia de Pedro Castillo, pero no soy alcalde de Lima, felizmente. El alcalde de Lima va a ser el señor Rafael López Aliaga y tiene que comenzar a conversar para ver cómo ordenan las cosas, porque, miren, cuando dice esas cosas el señor López Aliaga, pues Pedro Castillo parece más sensato que él”, expresó sobre la distancia que ha marcado Aliaga de Pedro Castillo.

Además, manifestó que, para exigirle a Pedro Castillo que realice un buen gobierno, se requiere que las autoridades conversen.

“Cuando yo escucho a López Aliaga, veo más a alguien que cree que sigue en campaña y no se da cuenta de que ya va a ser alcalde de Lima, igual que Pedro Castillo, que cree que sigue en campaña y no se da cuenta de que es el presidente de la República. Pero, en esas declaraciones, me parece más sensato Pedro Castillo que Rafael López Aliaga, quien dice que espera que para diciembre ya no sea presidente Pedro Castillo”, continuó.

Por otro lado, enlistó las propuestas que Aliaga prometió durante su campaña, las cuales considera inviables, en su gran mayoría.