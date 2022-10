Hildebrandt: “¿Qué es Renovación Popular? Mucha plata y un supuesto carisma empresarial de Rafael López Aliaga”

El periodista César Hildebrandt calificó al virtual alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, de “impredecible” y catalogó las promesas de campaña del candidato de Renovación Popular como “un cuento fabuloso y patriótico”.

“El alcalde más conservador para la ciudad menos conservada de América Latina. La ciudad más caótica e indescifrable ha elegido a un alcalde igualmente impredecible. ¿Qué hará López Aliaga? Ese cuento fabuloso y patriótico de Lima potencia mundial, las 10.000 motocicletas, la seguridad restaurada, la felicidad de vuelta casi; en fin, palabras y palabras. Eso es lo que hay”, dijo Hildebrandt en su podcast semanal.

En esa línea, el hombre de prensa aseguró que Renovación Popular es el “partido que nada dice, que nada doctrinario ofrece, que ningún cambio promete”.

“Renovación Popular ha ganado en 12 distritos con un discurso simplemente muy conservador y muy claro: ‘Estamos en contra de todo lo que pueda ser aggiornamento, modernidad, proximidad a una cultura más cosmopolita e internacional’. Ha ganado el ‘no’ de Renovación Popular porque al final de cuentas ¿qué es Renovación Popular? Mucha plata y un cierto carisma empresarial presuntuoso de Rafael López Aliaga”, apuntó.

César Hildebrandt también consideró que el virtual alcalde de Lima Metropolitana sí será un candidato para los próximos comicios presidenciales, pese a que este lo haya negado.

“Dice Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, que él no va a postular a la presidencia y que no le hablen del asunto. No le creo una sola palabra. Evidentemente esta es la antesala a una postulación para las próximas elecciones que no se saben si serán antes de tiempo o si serán en el 2026, cómo debería ser”, agregó.

Tensión política

En otro punto, Hildebrandt adelantó que con Rafael López Aliaga en el sillón metropolitano se aproxima una mayor tensión política en el país.

“¿Cuál es la lección? La lección es que estamos remal y seguimos mal. ¿Cambiará el escenario con esto? Es una lectura que hay que procesar con cierta paciencia. Pero lo que va a cambiar es notoriamente la agresividad de la oposición con relación a Castillo. Ya lo dijo Rafael López Aliaga, él no se va a reunir con Castillo. Él pide que se vaya de una vez, como alcalde de Lima. A Castillo se le viene una época de mayor confrontación y a la ciudad se le viene una mayor tensión política”, añadió.