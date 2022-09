Hildebrandt: “Así como Pedro Castillo nos encarna —y eso duele—, el Congreso nos representa”

El periodista César Hildebrandt afirmó que, pese a la grave crisis política que protagonizan, el presidente Pedro Castillo “nos encarna”, mientras que el Congreso de la República “nos representa”.

“Así como Castillo nos encarna –y eso duele–, el Congreso nos representa. Sí, señor. Sus esperpentos balbuceantes, sus lobistas a destajo, sus damitas de la matiné fujimorista, la vermú acuñista y la noche del populismo hecho pedazos, ¿vienen de Marte? Son el nuevo Perú profundo: el desastre de la educación pública (y muchas veces privada), la extinción de los partidos como usinas de la política, la corrupción generalizada”, indicó Hildebrandt en su columna semanal.

“Castillo y el Congreso son lo que somos. Sin embargo, con más hipocresía que nunca, los tratamos como distantes y usurpadores”, agregó.

El hombre de prensa alegó que, en el Perú, antes “fuimos mejores”, pero que actualmente somos “Castillo, el Congreso de los Luna y el fujimorismo, los candidatos de estas elecciones cenicientas, la peste de la mediocridad matando todo asomo de nuevos horizontes, los muchachos que buscan largarse, la violencia que nos arrincona, la prensa herida de sucios intereses”.

“Este es un Gobierno que no puede comprar urea, que no puede entregar pasaportes, que usa aviones de la Fuerza Aérea para encubrir a parientes del presidente prófugos de la justicia. Este Gobierno es un asco. Pero este es también el país donde la fiscal de la Nación, la que persigue los crímenes del presidente, defendió a su hermana, acusada de liberar a meganarcos por dinero, botando a la magistrada que tenía a su cargo la investigación. Y eso es otro asco. De modo que no finjamos más. El fango nos preside”, aseveró César Hildebrandt.