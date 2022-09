Antauro Humala agrede periodista y cuestiona a Pedro Castillo

El líder etnocacerista Antauro Humala Tasso, la mañana de ayer protagonizó un lamentable incidente en las cabinas de Exitosa Puno en la ciudad de Juliaca. Todo ocurrió previo al desarrollo de diferentes actividades proselitistas en la ciudad.

Humala perdió los papeles luego que el conductor David Mamani le recordara que llegó 15 minutos tarde a una entrevista pactada para las 06:30 a.m.

El político, que estaba acompañado de su seguridad, perdió los papeles y dijo “ ¿me van a dar permiso o no?, ¿me has llamado la atención porque he llegado tarde?. Estoy viniendo acá y me llaman la atención. ¡Yo estoy calmado! ”, se oye decir a Antauro Humala, quien justificó su tardanza por estar enfermo.

Este incidente fue filmado con las cámaras de celular de algunos trabajadores del medio de comunicación. Debido a ello, Antauro Humala habría ordenado a su personal de seguridad quitarle el celular. Luego de unos minutos devuelven el equipo celular. Previamente borraron algunos videos.

Los periodistas agredidos, usaron las redes sociales para denunciar la agresión. “Antauro Humala se comportó de forma “matonesca” y por poco nos agrede”, dijo el conductor David Mamani.

Tras este hecho, Humala dio una conferencia de prensa para informar su gira por el sur. Manifestó su intención de refundar la República ante la actual crisis política en el Perú y los actos de corrupción que envuelve a los anteriores gobiernos.

Reto al Congreso

En horas de la tarde ofreció un mitin en la plaza Zarumilla de Juliaca donde cuestionó la labor del Congreso de la República. “Estos 130 mamíferos del Congreso legislan para sus intereses, para su negocio, se hacen ricos a expensas del pueblo”, puntualizó.

Asimismo, agregó que si estos 130 congresistas pretenden sacar una ley que me impida participar de las elecciones presidenciales, desde ya hago la convocatoria a medio millón de reservistas para marchar a Lima y cerrar el Congreso de la República .

Antauro Humala también reiteró que está dispuesto a fusilar a los expresidentes de la República, desde Alberto Fujimori, Alejandro Toledo. Sobre Alan García dijo que lo desenterraba para fusilarlo de manera simbólica.

Su hermano Ollanta Humala, tampoco se salvó de los cuestionamientos. Lo acusó de traicionarlo dos veces. “El también debe ser fusilado”, agregó Antauro. “Ollanta Humala se suponía que era de los nuestros, sin embargo, traicionó a sus soldados, a sus hermanos y al proyecto nacional”.

Sobre el gobierno de Pedro Castillo, dijo que mientras no se derogue la Constitución Política del Perú que deviene de 1993 del gobierno de Alberto Fujimori, acabará denunciado . “A Castillo le falta carácter, le faltan cojones para dirigir el país”, comentó Antauro Humala.

Humala sigue su recorrido en Puno

Antauro Humala para hoy martes 27 de septiembre a las 10:00 horas tiene previsto realizar una conferencia de prensa en las instalaciones del Club Unión de la ciudad de Puno.

Para las 13:00 horas tiene previsto realizar la presentación del libro “Etnocacerismo, Izquierda y Globalización”. El evento se realizará en el auditorio de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

Antauro Humala días previos recorrió Macusani, Azángaro, Ilave, Juliaca y ahora Puno.