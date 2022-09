AAR: Pedro Castillo se ha dedicado a meter gente vinculada con movimientos reservistas al Gobierno

El periodista Augusto Álvarez Rodrich se refirió a algunas declaraciones de Daniel Barragán, nombrado recientemente como ministro de Defensa, vinculadas a sus propuestas.

“Me pregunto, luego de escuchar al nuevo ministro de Defensa: ¿el Congreso de la República no va a hacer nada, no va a cuestionar, no lo va a llamar para que pueda precisar todas estas sandeces que anda diciendo por ahí?”, aseveró Álvarez Rodrich.

“Lo que ha hecho el señor Pedro Castillo, en su invicta capacidad de errar, que ya no es errar, ya es evidente que va en otra dirección y hay que actuar en cuanto antes; es nombrar a gente vinculada a Antauro Humala en el Gobierno”, continuó opinando al respecto.

Sobre “Lay Vásquez Castillo”

“Esto simplemente es una raya más al tigre del esfuerzo de obstaculización de la justicia en el cual está comprometido Pedro Castillo. Esto no es lo único, esto comenzó hace como ocho meses, cuando se produjo la captura de la Procuradoría General del Estado y destituyó al procurador, al señor Daniel Soria, cuando empezó a investigar al presidente Castillo con todos los chanchullos que hoy día se conocen de él”, declaró el periodista.

“Lo que tenemos es una situación complicada en el país y como informaba Ricardo Uceda, el domingo, en su columna El Informante, lo que señala es que en la primera quincena de octubre, la fiscal de la Nación ya emitiría un informe diciendo que es imposible investigar al presidente si es que no se le suspende del cargo, porque no se puede investigar a un supuesto líder de una organización criminal si es que ese supuesto líder tiene un poder político para controlar a la policía, etc., para evitar ser investigado”, sentenció Álvarez Rodrich.