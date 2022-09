Antauro pide cerrar el Congreso si se aprueba ley que le impida postular

Antauro Humala Tasso, llegó ayer a la región Puno. En la provincia Azángaro, ante cientos de simpatizantes, no pudo evitar pronunciarse sobre la ley que planteó el congresista Carlos Anderson. El legislador propuso modificar la Ley Orgánica de Elecciones e incorporar el impedimento de postulación a la presidencia y vicepresidencia a los sentenciados por el delito de homicidio.

Humala, quien llegó procedente de Cusco, hizo un llamado para emprender una marcha a Lima. Propone, si es necesario, cerrar el Congreso, y conminar a los parlamentarios a derogar o desistir de dicha ley que le impediría ser candidatos .

“Hago la [convocaría] a todos los reservistas, licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú, a aunarse a una gran marcha hacia Lima, de ser necesario para cerrar el Congreso y conminarlos a derogar esa ley antinacional, de impedir la presidencia de la República a un representante de ustedes. Porque yo solamente soy un átomo encima de la gran ola del pueblo peruano que se quiere emanciparse desde hace 500 años, en un nuevo Pachacutec. Yo solo soy una molécula de todos ustedes. Ustedes son yo, y yo ustedes”, dijo Humala, desde lo alto del estrado que se instaló en la plaza de Azángaro.

De acuerdo al autor de la ley, el proyecto, ahonda en la defensa de la vida como bien jurídico que debe ser protegido por la sociedad . Lo mismo con respecto a la libertad. Por otro lado, el proyecto sanciona políticamente la comisión del delito de secuestro.

Humala desde Puno, volvió a reiterar su inocencia y precisó que no tuvo nada que ver la muerte de los cuatro policías

Para el Poder Judicial peruano, Humala es responsable de esos crímenes y por eso purgó 17 años de cárcel. Pero el militar retirado insiste en que la responsabilidad es de los francotiradores del Ejército. Incluso dijo que las pericias oficiales demuestran que los disparos provinieron desde las alturas de los cerros Huayhuaca y Huayrapata y sus hombres no estaban en ese lugar sino en las barricadas. “Nosotros no hemos tenido nada que ver con esos asesinatos”, dijo. Humala se quedará en Puno, durante una semana.

A penas llegó al altiplano se trasladó hacia la provincia de Carabaya. Posteriormente, se trasladó a Azángaro y luego a Ilave, donde también fue recibido por simpatizantes.

Propuestas son muy violentas

Felipe Supo- Sociólogo

Sus propuestas son muy violentas y radicales. La ciudadanía es muy emotiva, y es capaz de elegirlo presidente. Si es presidente, es muy probable, que habría más crisis y tensión en el país. Su propuesta de fusilar es de otros tiempos. No va a ser posible. Eso es muy populista. Estamos en otros tiempos donde la ley ampara la vida y no se puede hacer nada que no sea al amparo de la ley. De tal manera que esa promesa de fusilar se está alejada de la realidad.

En este momento está cosechando el descontento de la ciudadanía.