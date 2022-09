Walter Ayala: el Ministerio Público está mal utilizando la figura de la organización criminal

Walter Ayala, exministro de Defensa, conversó con René Gastelumendi acerca de su situación como implicado en la organización criminal relacionada con el presidente Pedro Castillo.

“Yo siendo ministro de Defensa he manejado millones y millones de soles y no he tocado ni un sol. Prueba de ello es que no tengo ninguna denuncia por malversación, cohecho, negociación incompatible, nada”, se defendió sobre esto.

“Para comenzar, quien asciende es el presidente y el que propone el ascenso es mi persona, pero a pedido de una comisión integrada por 20 generales. Los ascensos comienzan a partir de enero, o sea, es imposible eso”, expresó sobre ascensos irregulares.

“Para mí el Ministerio Público está actuando como aquel mal policía que te sembraba un paquetito de droga para tenerte 15 días”, agregó.

Además, sobre si mantiene contacto con el presidente Castillo, comentó lo siguiente: “Fui a verlo hace más o menos tres meses, creo, por un tema de tesis. Me convocó para una asesoría. Yo soy profesor de Derecho Constitucional y me habló sobre la tesis, porque yo también soy profesor en tesis”.

“La organización criminal debe usarse cuando son mafias, cuando son organizaciones complejas, cuando se han puesto de acuerdo en hacer el mal; pero no de repente, cuando son temas ocasionales”, mencionó sobre lo que opina acerca de la organización criminal en la que involucran al presidente y varios funcionarios.