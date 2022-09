Isaac Humala revela que se reunió con Pedro Castillo antes de la liberación de su hijo Antauro

Isaac Humala, padre de Antauro Humala, contó que tuvo una reunión con el presidente Pedro Castillo. Esto, un día antes de que su hijo sea liberado tras los delitos cometidos durante el Andahuaylazo.

“Bueno sí (me reuní con Pedro Castillo). Creo que un día antes me invitaron. (En total, fueron) 10 minutos, un saludo. Al despedirnos, me dijo: ‘Saludos a Antauro’. No lo solicité yo, ya pensando dije: ‘Él algo ha hecho apoyando la salida, pero puede ser. Es simbólico’. Yo no había solicitado, no había ningún punto en concreto a tratar”, dijo en Epicentro TV.

En ese sentido, aseguró que fue un emisario del mandatario quien lo invitó a Palacio de Gobierno.

“No me llama el presidente, sino una persona me busca, me cita una hora, me dice que vaya a Palacio. Entonces, yo fui”, agregó Isaac Humala, quien también manifestó que no hubo una agenda previa para esta cita.

¿Por qué Antauro Humala obtuvo su libertad?

Antauro Humala fue liberado bajo la modalidad de redención de pena tras tomar en 2005 la comisaría de Andahuaylas, en Apurímac. La pena privativa de la libertad que debió cumplir fue exactamente 17 años, 7 meses y 14 días.

De acuerdo a la Ley 28760, él logra su libertad porque el “cómputo de redención” es aplicable en sentenciados por secuestro.