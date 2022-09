Antauro Humala niega vinculación política con Virgilio Acuña

Antauro Humala Tasso continúa de gira en la región Cusco, ayer sostuvo un conversatorio con integrantes de la sociedad civil. En la cita también participó el exparlamentario y secretario de Unión Por el Perú (UPP), José Vega Antonio.

Humala aprovechó la reunión para negar tener alguna vinculación política con el excongresista Virgilio Acuña Peralta, quien pagó parte de la fianza del etnocacerista.

El exmilitar reconoció tener amistad con el hermano del líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña. Sin embargo, negó que sea parte de su proyecto político.

“No tiene ninguna relación conmigo. Durante mi cautiverio, donde estuve incomunicado y sin posibilidad de poder hablar, no sabía lo que pasó. Ahora me entero que el señor habla mucho y que está en una asociación conmigo, pues no lo está” declaró.

Humala Tasso, afirmó que hará una colecta para devolver el dinero que Acuña usó para pagar la fianza por su libertad . “Es mi amigo, pagó el 10% de mi reparación civil con otros empresarios del norte y le estoy agradecido. Si desea puedo hacer una colecta con mis reservistas, hacer actividades y le devuelvo su plata. No estoy en una sociedad política con él”, sostuvo Humala.

Sobre el financiamiento de la gira que realiza por diferentes regiones del país, declaró que se han concretado gracias a los aportes de sus seguidores, su trabajo y la colaboración de su esposa. “Mi periplo es de 12 carros, cada uno pone su chofer y su combustible. Tengo mi sueldo, mi esposa tiene una empresa veterinaria. Tenemos nuestro periódico que no lo regalo, lo vendo, de allí sale nuestros recursos” argumentó.

Antauro, partió ayer hacia la provincia de La Convención para continuar con la gira que inició en Andahuaylas, Apurímac.

Acuña: “Somos aliados”

A finales de agosto último en una entrevista en el programa de Juliana Oxenford, Virgilio Acuña, afirmó que tiene más que un acercamiento político con Antauro Humal.a “Somos aliados porque queremos refundar la República. Nosotros coincidimos en muchas cosas, como cambiar este sistema corrupto y las regiones tengan más autonomía”.