Vladimir Cerrón sobre cobros de S/ 12.500: “No conozco a nadie que no viva del Estado”

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se pronunció luego de que se conociera que percibe un sueldo de S/ 12.500 de su partido por medio del financiamiento público directo (FPD) entregado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a las agrupaciones políticas que cuentan con representación en el Congreso.

En ese sentido, el exgobernador regional de Junín señaló que no conoce a alguna persona que “no viva del Estado” y recalcó que él también paga impuestos. Esto, en referencia a quienes le han increpado por recibir dinero del Gobierno.

“ No conozco a nadie que no viva del Estado ni el que se crea más privado que nadie. Los medios dicen te pago con ‘mis impuestos’, como si uno no pagara impuestos y quizás más de los que critican. La hipocresía funciona en los incautos, pero no para los entendidos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Como se sabe, el último domingo, Latina reveló que el gasto más alto de la agrupación lo ha tenido Vladimir Cerrón, según el reporte financiero.

PUEDES VER: Jefe de la ONPE anuncia que investigarán a partidos por mal uso de fondos públicos

Guido Bellido pedirá explicaciones sobre pago a líder perulibrista

El congresista por Perú Libre Guido Bellido manifestó que no tenía conocimiento sobre los pagos realizados a Vladimir Cerrón durante este año. En esa línea, adelantó que su bancada pedirá las explicaciones correspondientes al Comité Ejecutivo Nacional.