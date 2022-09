Hildebrandt: “Castillo no ha entendido que el Congreso quiere vacarlo y que Williams es un operador protagónico”

César Hildebrandt se refirió al encuentro que tuvieron el presidente de la República, Pedro Castillo, con el titular del Congreso, José Williams Zapata, durante la última semana. Al respecto, calificó de absurda la reunión que tuvieron los dos representantes del Ejecutivo y Legislativo.

“ La reunión ya estaba medio maldita, medio salada porque fue una reunión absurda. Es decir, el presidente invita a (José) Williams a reunirse para discutir sobre temas nacionales y Williams le dice si quieres reunirte vente para el Congreso. Ningún presidente aceptaría algo así”, dijo en su pódcast Hildebrandt en sus trece.

En ese sentido, el periodista señaló que a pesar de que el Ejecutivo haya presentado un documento para que trabaje en conjunto con el Parlamento, Castillo Terrones no ha comprendido que quieren retirarlo de la presidencia del país.

“Va el señor Castillo humildemente y resulta que no hay nada. Presenta un documento llamado ‘Consenso por el Perú' y por supuesto se burlan. ¡Qué consenso por el Perú ni nada! No ha entendido Castillo que el Congreso lo que quiere es botarlo, vacarlo, liquidarlo y que Williams es ahora un operador protagónico de todo este asunto. No entendió nada”, manifestó.