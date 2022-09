Estas son las frases polémicas de Antauro Humala a su paso por Cusco

Cusco. Tras cumplir más de 17 años de cárcel por la asonada del Andahuaylazo, el líder del etnocacerismo, Antauro Humala Tasso, realiza una gira por diversas regiones del país, en la que insiste en su inocencia por la muerte de cuatro policías; además, asegura no estar en campaña.

A continuación, algunas de las frases más polémicas que deja el exmilitar tras su visita a la región imperial.

Antauro manifestó que está en proceso de inscripción en partidos políticos, ambos bajo la “doctrina etnocacerista”, señalando que aceptarán las reglas de juego vigente. “Culminó la etapa revolucionaria. Aceptamos las reglas del Estado criollo para participar en elecciones, con sus árbitros, su cancha y les vamos a golear”, citó.

Respecto a la vulneración de las reglas de conducta, sostuvo que no teme volver a prisión. “ El carcelero es el INPE, todo está en papel, nadie trabaja (...) la burocracia estatal se burla de sí mismo, no tengo la menor duda de que no volveré a la cárcel”, dijo

“La solución contra la corrupción son los fusilamientos, pena capital”, se reafirmó en su propuesta.

También se refirió a su hermano y exmandatario Ollanta Humala, a quien calificó de traidor y no duraría en enviarlo al paredón. “‘Cosito’, mi hermano, tiene que ser fusilado como los otros por la traición que le hizo al Perú (...)”.

La expropiación de medios de comunicación también fue tema de su alocución. “Hay un grupo minúsculo que se dicen el cuarto poder”, comentó.

Antauro Humala también fue consultado sobre un proyecto de ley que se teje en el Parlamento para evitar una futura postulación del etnocacerista a la presidencia de la República. “Si aprueban esa ley, medio millón de reservistas se movilizaría a la puerta del Congreso”