Susel Paredes: “No tenemos la autoridad moral para vacar al presidente sin irnos nosotros”

La congresista de la bancada Integridad y Desarrollo, Susel Paredes, se refirió a su proyecto de adelanto de elecciones generales, el cual fue sustentado ante la Comisión de Constitución, el último martes. Al respecto, señaló que la bancada de Fuerza Popular “desobedeció” a Keiko Fujimori.

“ Los fujimoristas han desobedecido a Keiko porque ella ha dicho que está de acuerdo con el adelanto de elecciones, pero no le han hecho caso a la lideresa. Patricia Juárez estaba en contra radicalmente”, dijo en diálogo para “Grado 5″.

Asimismo, sostuvo que la parlamentaria Heidy Juárez le comentó que presentará un “proyecto de renuncia voluntaria”, ya que le dio a entender que si cree que no tiene la capacidad de ejercer su cargo parlamentario, Susel Paredes debería renunciar.

“Heydi Juárez me ha dicho que va a presentar un proyecto de renuncia voluntaria porque si no me considero capaz de seguir con mi cargo que me vaya. Eso sí, me ha ofendido. Yo no estoy presentando el adelanto de elecciones porque me siento incapaz de ejercer el cargo , sino porque quiero que salgamos de una crisis política que además se gesta desde el 2016, cuando Keiko pierde ante Kuczynski”, señaló.

En ese sentido, manifestó que cuando la lideresa de Fuerza Popular perdió las elecciones presidenciales, “abrió la caja de pandora de la vacancia y empezó el problema” de la crisis política.

En otro momento, Paredes mencionó que las bancadas de izquierda también se oponen a la iniciativa de adelanto de elecciones generales.

“Guido Bellido, Balcazar también (se oponen). Lo más importante es que para salir de esta crisis política de larga data, desde el 2016, es que se le dé una salida definitiva. Para eso se necesitan reformas políticas, pero también nosotros somos actores de esta crisis. Entonces se necesitan nuevas reglas y esta reforma política es necesaria para que tengamos un nuevo escenario electoral”, señaló.

“No podemos seguir en este tema del gobierno, (...) la gente lo que quiere es que funcione el Estado. No se puede seguir así. Necesitamos una salida definitiva para esta crisis. Para eso necesitamos poner una cuota de generosidad y desprendimiento y decirle, por amor al Perú, yo me voy. (...) Si vemos las encuestas, la gente quiere un adelanto de elecciones. Está molesta con el presidente, pero también con nosotros. (...) Yo creo que no tenemos la autoridad moral para vacar al presidente sin irnos nosotros porque somos responsables”, puntualizó.