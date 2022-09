Jorge Salas Arenas sobre Antauro Humala: “No hay ninguna campaña autorizada para elecciones generales”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, se pronunció sobre las declaraciones de Antauro Humala referidas a su candidatura a la presidencia del Perú en las próximas elecciones.

Salas Arenas manifestó que desconoce si el cabecilla etnocacerista ha iniciado una campaña con miras al próximo proceso electoral; sin embargo, recalcó que el JNE todavía no ha realizado ninguna convocatoria.

“No sé si está haciendo campaña, no hay nada convocado. No hay ninguna campaña electoral autorizada para elecciones generales” , señaló a la prensa.

Asimismo, el titular del JNE dijo que existen normativas que prohíben a personas que cumplen condena postular en procesos electorales, así como a sentenciados por delitos específicos. En ese sentido, Salas Arenas recalcó que no podría opinar sobre el caso de Antauro Humala, ya que requeriría ser evaluado.

“La ley dice que, mientras está vigente una condena, la persona no puede postular. Eso dice la ley y proscribe que algunos aun sentenciados y ya cumplida la condena no participen en las elecciones. Hay que ver caso por caso si se encuentran o no en el marco de la ley ”, añadió.

PUEDES VER: Fiscal Marita Barreto pide que Ministerio Público investigue retiro y restitución de Harvey Colchado

Antauro Humala anunció que será candidato a la presidencia

El cabecilla etnocacerista Antauro Humala aseguró que postulará a ser el máximo representante del Perú en los próximos comicios. “Me postularé a la presidencia y voy a ganar en primera vuelta”, dijo en entrevista a un medio internacional hace una semana.

En esa línea, el hermano del expresidente Ollanta Humala indicó que, junto a sus partidarios, ha decidido acogerse a las reglas del Estado de derecho, a fin de acceder al poder por medio del voto popular. Por ello, adelantó que inscribirá a dos movimientos políticos: el Partido Etnocacerista Revolucionario Unido y Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, grupos que llevan siglas en alusión al Perú y al propio Antauro.