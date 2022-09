Hildebrandt sobre remoción de Colchado: “Es una decisión culposa que raya con lo ilegal de Castillo”

El periodista César Hildebrandt aseguró que la decisión de retirar al coronel PNP Harvey Colchado de la jefatura de la División de Búsqueda (Divbus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) es una “decisión culposa” por parte del presidente Pedro Castillo, quien denunció al jefe del Equipo Especial PNP ante la Inspectoría.

“A Harvey Colchado le quitaron la logística, el presupuesto, los carros, las radios, los interceptores, todo, para que no continue con la búsqueda de ya saben quién: Juan Silva, el sobrino y de todos aquellos que puedan ser en el futuro inmediato parte del entorno fugitivo del señor presidente”, dijo Hildebrandt en su podcast semanal.

“Lo que no sabe Castillo es que con esto no hace sino sacarse la careta y demostrar su miedo y pánico. Además, incumplir su palabra porque el ministro del Interior había dado a entender clarísimamente que no iban a haber más medidas contra Harvey Colchado”, agregó.

Hildebrandt calificó al reemplazo de Colchado, el comandante Mario Hidalgo, como un “sirviente ad hoc” del mandatario. La República reveló que Hidalgo habría integrado una División de Búsqueda paralela a la que dirigía el coronel PNP, cuyo fin era dividir el trabajo y reducir el presupuesto del despacho oficial.

“Castillo cree que con esta medida controla la situación, pero le da una palada a este cavado de tumba política que está realizando con bríos y ánimos desde hace bastantes meses. Muy mal hecho, es una decisión culposa que raya con lo ilegal, es una intromisión clarísima en un territorio que no le compete y, por supuesto, es una demostración más de la debilidad institucional de la PNP”, indicó.