Antauro Humala: firmé cuadernos pero no hice trabajos en penal

Antauro Humala ofreció ayer una conferencia de prensa en Andahuaylas, región Apurímac. Accedió a hablar con los medios de comunicación, un día después de haber arribado a esta ciudad después de 17 años de su asonada, conocida como ‘Andahuaylazo’.

En diálogo con La República, se desdijo y ahora aseguró que sí firmó las planillas de control educativo del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) , las cuales acreditan que realizó labores de manualidades de Hello Kitty y repostería. Esto le permitió acceder al beneficio penitenciario de redención de pena por trabajo y educación.

Sin embargo, Humala, precisó que si bien los documentos fueron rubricados por él, reiteró que nunca realizó dichos trabajos . A un medio internacional le dijo que no hacía cojudeces.

“(…)burocráticamente, esos documentos, son ciertos. Esas firmas son las mías. He firmado, pero no he hecho ese trabajo”, aseguró.

Preguntado por qué registró su rúbrica en un documento que sabía que su contenido no era real , alegó que su interés era recobrar su libertad.

“ Me interesaba salir libre. Quería salir libre, rápido. Por eso. Todos firman sus planillas [de trabajo] . Ya el Inpe, que cosas le pondrá, yo no sé. Es más, hay que pagar 30 soles cada mes al banco. Eso está pagado”, precisó.

Indicó que en vez de manualidades escribió cuatro libros y el Poder Judicial ordenó al Inpe, convalidar sus obras por trabajos de educación.

Humala, pese a que purgó condena por homicidio simple por la muerte de cuatro policías, insistió que los miembros del orden fueron asesinados por francotiradores del Estado. Dijo que en su momento asumió que aquellas pérdidas se trataban de bajas en combate, empero recién en la cárcel se enteró que no era así. Culpó al prófugo expresidente Alejandro Toledo de lo sucedido.

“Descubrí en la cárcel que mis reservistas no los mataron, y está comprobado que yo no disparé. Entonces, ya que estos señores policías no se suicidaron, únicamente pudieron ser asesinados por sus propios compañeros. Entonces, cuando el Estado asesinó a sus servidores para fines políticos, eso se denomina crimen de Estado y eso lo cometió Alejandro Toledo”, aseguró.

El cabecilla etnocacerista, quien estuvo rodeado de quienes lo acompañaron en el Andahuaylazo en 2005, dijo que está evaluando seriamente denunciar a todos aquellos que lo tildan de asesino.

Futuro político

Humala reafirmó que postulará a la presidencia de la República . Afirmó que si resulta electo en las próximas elecciones, se instaurará una nueva República, con la Constitución de 1979.

“Vamos a acatar las reglas tramposas del estado criollo, vía su Onpe. Hemos dejado la época de las rebeliones. Vamos a jugar en su cancha, con sus reglas tramposas, con su árbitro tramposo, con su pelota y pensamos golear”, dijo.

Retó al Congreso aprobar el proyecto ley que impediría postular a sentenciado por homicidio. “ Ojalá que lo aprueben porque nos darán más fuerza a nosotros ”, aseguró.

Ollanta es un ignorante

En otro momento de la conferencia, Antauro Humala contó que en el levantamiento de Locumba, en octubre del 2020, apeló a su hermano Ollanta Humala sólo porque él tenía disponibilidad y acceso a armas.