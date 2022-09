Keiko Fujimori: Si el Congreso no vaca a Pedro Castillo, todos se tienen que ir

Fuerza Popular apuesta por la vacancia. Así lo hizo saber Keiko Fujimori en una reunión proselitista que tuvo lugar este último sábado en el Callao. Según se puede observar en un video difundido por Epicentro TV, la lideresa del fujimorismo señala al Congreso como responsable de prolongar la crisis política por medio de sus acciones.

En este sentido, la excandidata presidencial señaló a sus partidarios que el Congreso debe ponerse a trabajar para vacar a Pedro Castillo o caso contrario, dar un paso al costado e iniciar el camino hacia unas nuevas elecciones de manera anticipada.

“Yo no sé que va a pasar, yo no sé que va a pasar en nuestro país. El Congreso de la República tiene una gran responsabilidad y no me voy a cansar de repetir: si es que el presidente Castillo no quiere renunciar, entonces lo tienen que vacar; y si no lo van a vacar, entonces ¡todos se tienen que ir!”, declaró Fujimori.

En anteriores oportunidades, Keiko Fujimori ha expresado haberse decantado por el adelanto de elecciones para paliar la situación de conflictividad que se viene dando durante el transcurso de la presidencia de Pedro Castillo. Sin embargo, esta opción ha carecido del apoyo necesario en Fuerza Popular y ha develado falta de cohesión al interior del partido naranja, con varios de sus parlamentarios abiertamente en contra de nuevos comicios generales.

De darse un escenario de nuevas elecciones, la cabeza del fujimorismo anunció que no se presentaría a las mismas y que, por el contrario, optaría por convertirse en una “activista por el consenso político”.

El camino de la vacancia

Desde el Congreso ya se ha anunciado el advenimiento de una tercera moción de vacancia, preparada por el congresista del Partido Morado, Ed Málaga, a la cual se adhieren inmutablemente las bancadas de derecha: Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, impulsoras de la vacancia en anteriores oportunidades.

No obstante, a pesar de las intenciones del bloque vacador, para llevar a cabo este proceso con éxito están condicionados a conseguir un apoyo con el que por el momento no cuentan. Requieren de un cambio en la opinión de los grupos de tendencia oficialista para sumar los 87 votos mínimos que exige la medida. Así lo reconocía a fines de agosto, el parlamentario Diego Bazán, de Avanza País.

“Hay que ser realistas: acá necesitamos los votos del oficialismo, necesitamos los votos de estas bancadas cercanas al presidente de la República. Tengo la confianza de que sí existen los votos. Creo que en estos momentos la mayoría del Parlamento ha reflexionado”, manifestó.