Pedro Castillo: más personas optan por un mandato hasta 2026 que por la vacancia, según CPI

Además de revelar los niveles de aprobación y desaprobación del presidente Pedro Castillo y el Congreso, la última encuesta de CPI da nuevas luces sobre la percepción de la ciudadanía respecto a la continuidad del jefe de Estado frente al Ejecutivo.

De acuerdo con el sondeo, un 33,4% está a favor de que Castillo Terrones culmine su gestión en el 2026. En contraparte, un 33,2% de los entrevistados considera que el mandatario debe dar un paso al costado.

También se consigna que un 14,8% apuesta por una vacancia presidencial desde el Parlamento. Una iniciativa en esta materia está siendo impulsada por el congresista no agrupado Edward Málaga.

“Todos los días que salen nuevos destapes de la Fiscalía se va actualizando (el borrador de la moción de vacancia). Hay tres líneas de argumentación. Me parece importante decir que lo que está en el foco es el país, no el presidente Pedro Castillo. Queremos sacar al país de la crisis y el primer paso es remover al presidente. El adelanto de elecciones no es excluyente, no quiero que piensen que Málaga no se quiere ir”, declaró Málaga a La República.

Finalmente, 14,4% de los encuestados por CPI marcaron la opción “que el pueblo se levante para sacarlo del Gobierno”, mientras que un 0,6% espera que el mandatario Pedro Castillo impulse un adelanto de elecciones generales.

CPI: 22,2% aprueba la gestión de Pedro Castillo

Según el sondeo de CPI, la aprobación del jefe de Estado Pedro Castillo alcanza el 22,2% en septiembre, mientras que 70,9% reprueba su labor frente al Ejecutivo. Un 6,9% de los encuestados no precisa una respuesta.