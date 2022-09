Cortez: la mayoría de congresistas protegen bolsillos de grandes grupos

La congresista Isabel Cortez Aguirre, cuestionó a sus colegas del Congreso de la República por trabar los proyectos de ley que presentó para beneficiar a los trabajadores. Hizo la acusación durante la conferencia que realizó el Sindicato de Trabajadores de la Minera Cerro Verde. Sostuvo que existen operadores de los grandes grupos de poder. “Protegen los bolsillos de sus amos” sostuvo la parlamentaria.

Cortez aseguró que utilizan cualquier excusa como proteger la economía del país. Puso de ejemplo el proyecto de ley que presentó para incluir el tiempo de refrigerio dentro del horario de trabajo laboral diario. La parlamentaria aseguró que su propuesta está estancada luego que ocurriera la polémica con la expresidenta del Legislativo, María del Carmen Alva.