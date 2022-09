Pedro Castillo contradice a Miguel Rodríguez Mackay sobre soberanía de mar peruano

El presidente de la República, Pedro Castillo, contradijo a Miguel Rodríguez Mackay al señalar que vamos a defender “hasta el último milímetro” de mar peruano, en el marco de las declaraciones del canciller sobre la Convención del Mar (Convemar).

“Nosotros somos respetuosos de la Constitución y tenemos que seguir defendiendo hasta el último milímetro que tenemos de mar y territorio nacional. Ha habido algunas informaciones que estamos corrigiendo, voy a sentarme a conversar con nuestro canciller. Tranquilo, no hay nada que discutir ahí. Lo que le corresponde al Perú, y más que toda nuestras 200 millas, hay que darle seguridad”, expresó ante TV Perú.

Las expresiones del mandatario se dieron en referencia a una columna publicada por el titular de Relaciones Exteriores en agosto del año pasado, misma en la que manifestó que se encuentra a favor de la Convención del Mar (Convemar).

“ Hay quienes, absurdamente, creen que la Convemar recorta nuestras 200 millas, y están confundidos o quieren confundir a la gente haciendo creer que tenemos un mar territorial de 200 millas, por el cual nadie podría entrar ni siquiera a navegar en esa distancia”, señala parte del artículo.

En ese sentido, el canciller Rodríguez Mackay se pronunció también este viernes 9 de septiembre durante su participación en la ceremonia por el Septuagésimo Aniversario de la Declaración de Santiago de 1952. El ministro criticó que hasta el momento no se haya tomado la decisión de incluir a Perú en la Convemar.

“Habría que abordar el tema de la Convención del Mar –que recogió intacta la declaración de Santiago– y no como otros que, por cuidar sus puestos y sus cargos, prefirieron dejar allí arrinconada la tesis . Para eso no se tiene poder y no se gobierna, hay que tener carácter en los temas de Estado y ser consecuente con lo que uno piensa”, dijo durante la ceremonia.

¿Qué es la Convención del Mar (Convemar)?

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) es un tratado multilateral que define los derechos y responsabilidades de las naciones en el uso de los océanos y establece lineamientos para las empresas, el medio ambiente y el manejo de los recursos naturales marinos. La Convemar es calificada como la Constitución de los océanos.

Miguel Rodríguez Mackay renunció a la Cancillería

El actual canciller Miguel Rodríguez Mackay renunció al cargo este viernes 9 de septiembre. La salida del titular de Relaciones Exteriores estaría relacionada a las diferencias con el presidente Pedro Castillo por la soberanía sobre el mar peruano, en relación con la supuesta adhesión a Convemar, y tras insistir en el archivamiento del Acuerdo de Escazú.