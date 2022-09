Chehade sobre invitados en APP: “Lamentablemente, no sabes si son violadores, asesinos o rateros”

Omar Chehade, candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima por Alianza para el Progreso (APP), hizo un mea culpa por la elección de invitados que hizo su partido político para la postulación en cargos públicos . Esto, en referencia al congresista Freddy Díaz, exintegrante de APP denunciado por violación sexual y quien viene siendo investigado en la Fiscalía.

Durante el programa “Versus electoral”, Chehade mencionó que “cada uno asume sus propias responsabilidades” y lo que pase con otros parlamentarios de APP no tiene porque “mancharlo como candidato” para las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

“Vienen invitados (a Alianza para el Progreso) de uno u otro lugar, en los cuales tú no sabes quiénes son. No sabes si son violadores, son asesinos, son rateros, sinvergüenzas o no. Lamentablemente, pasan estas cosas que hay un violador, un ratero , un sinvergüenza, un general que robaba gasolina en el Ejército. Eso no puede suceder”, expresó el exlegislador.

En ese sentido, Omar Chehade consideró que APP “se ha equivocado” con llevar personas con denuncias dentro del Congreso y a determinados puestos públicos. “Se tiene que filtrar y para eso tiene que haber una academia nacional de políticos que forme cuadros partidarios como se hacía en antaño”, añadió.

Además, resaltó que fue muy crítico con la bancada de APP y con el Parlamento, que es, de acuerdo a Chehade, una “lágrima”.

“ No tengo ningún problema en decir que han sido errores graves que no se deben cometer . No es la mejor manera de hacer política. Cada uno asumirá sus propias responsabilidades y esto no me puede manchar a mí como candidato porque yo no tengo que ver en esos audios y esas reuniones. Yo no soy parte de esta bancada”, declaró.

En otro momento, recordó que ya conversó con César Acuña, líder y fundador de APP, sobre revisar la vida personal de las personas que llegan al partido para una postulación.