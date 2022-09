“No hago cojudeces”: Antauro Humala niega haber hecho recortes de Hello Kitty para reducir su pena

El líder etnocacerista Antauro Humala rechazó la versión de que la redención de su pena de 19 años se haya dado por manualidades de Hello Kitty o preparación de postres. El excarcelado exmilitar indicó que su condena por el Andahuaylazo se redujo debido a su trabajo intelectual.

“El INPE, y el Estado peruano, es tan inoperante que, si Cervantes hubiera estado preso y hubiera escrito el ‘Quijote de la Mancha’, no lo hubieran considerado trabajo. Yo he escrito en prisión cuatro libros, pero el INPE no los considera trabajo a pesar de que (escribir) cuatro libros es chamba y han sido presentados en la Feria Internacional del Libro (...). Como para ellos, esto (sus libros) no es trabajo, pusieron esas cojudeces que están ahí, Liquid Paper (Hello Kitty), no sé. Eso nunca lo he hecho y lo digo sinceramente. Es problema del INPE”, dijo Humala a Infobae.

El etnocacerista indicó que el jefe del INPE y el ministro Félix Chero son quienes deben responder por qué en la documentación oficial de su redención de pena se consignan actividades que no realizó.

“A mí me importa un pepino, yo cumplí con mi trabajo, cumplí con mis años de ‘cana’ y estoy libre. Que ellos, en la inoperancia del Estado, hayan querido inventar por no querer admitir mi trabajo intelectual es problema del Estado peruano (...). A mí me importa un car*** si el INPE mintió, me importa un car*** lo que diga el ministro o lo que digan. Yo, como interno, prisionero y cautivo, he cumplido con mis años de carcelería, he trabajado y escrito cuatro libros”, manifestó.

“Que estos ineptos —porque ineptos son—, dentro de sus normas, hayan cambiado y quizá no quieren mostrar que Antauro Humala escribe libros (...). El INPE ha dado una versión al Congreso. Seguramente, en el papel ha figurado así, pero, en los hechos, esta es mi obra. El resto de pintar... no hago cojudeces”, aseveró Humala Tasso.