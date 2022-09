Antauro Humala: INPE remite a Fiscalía declaraciones en las que cuestiona información sobre su excarcelación

El Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) comunicó que puso a conocimiento del Ministerio Público las declaraciones del cabecilla etnocacerista Antauro Humala en las que cuestiona las actividades validadas para la redención de su condena de 19 años por el Andahuaylazo.

“Ante lo declarado por el exinterno Antauro Humala Tasso, quien cuestiona la veracidad de la información contenida en las planillas de trabajo y educación tomadas en cuenta para la redención de su pena, la Procuraduría Pública del Instituto Nacional Penitenciario comunicará los hechos al Ministerio Público para iniciar las investigaciones que correspondan”, indicó el INPE en un pronunciamiento.

En entrevista a Infobae, el exreo aseveró que la reducción de su condena fue por la publicación de cuatro libros y no por manualidades de Hello Kitty o preparación de postres, actividades que calificó de “cojudeces”.

“Yo he escrito en prisión cuatro libros, pero el INPE no los considera trabajo a pesar de que (escribir) cuatro libros es chamba y han sido presentados en la Feria Internacional del Libro (...). Como para ellos, esto (sus libros) no es trabajo, pusieron esas cojudeces que están ahí, Liquid Paper (Hello Kitty), no sé. Eso nunca lo he hecho y lo digo sinceramente. Es problema del INPE”, dijo Antauro Humala.

Frente a ello, la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos precisó que las planillas del control educativo “se encuentran firmadas por el exinterno y la suscriben, además, los funcionarios del área de educación, el coordinador de educación, el docente responsable y el director del establecimiento penitenciario”.

“Asimismo, la solicitud de redención de pena donde se toman en cuenta los estudios realizados durante su reclusión, también ha sido firmada por el exinterno (sic)”, se lee en el pronunciamiento del INPE.