Defensoría advierte que podría anularse libertad de Antauro Humala por irregularidades

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre las recientes declaraciones del cabecilla etnocacerista Antauro Humala, quien manifestó no haber realizado actividades educativas durante su condena para acceder a la redención de pena por trabajo y estudios.

La institución cuestionó que el exinterno haya declarado que, durante el tiempo que estuvo recluido, solo se dedicó a la redacción de diversos libros. Por ello, a través de Twitter, advirtió que el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) debería “declarar la nulidad de oficio de la resolución que declaró el cumplimiento de condena” si se comprueba irregularidades en el proceso de redención de pena.

En ese sentido, a través de una carta enviada a Omar Méndez, jefe del INPE, el órgano constitucional exhortó que se inicie una profunda investigación para esclarecer los hechos narrados por Humala Tasso. Además, señaló que se debería imponer la sanción respectiva contra los presuntos responsables de dichas irregularidades y, a su vez, poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Público.

Carta de la Defensoría al INPE. Foto: difusión

El hermano del expresidente Ollanta Humala brindó una entrevista a Infobae en la que aseveró que nunca realizó manualidades de Hello Kitty o preparación de postres para obtener su libertad anticipada.

“Yo he escrito en prisión cuatro libros, pero el INPE no los considera trabajo a pesar de que (escribir) cuatro libros es chamba y han sido presentados en la Feria Internacional del Libro (...). Como para ellos, esto (sus libros) no es trabajo, pusieron esas cojudeces que están ahí, Liquid Paper (Hello Kitty), no sé. Eso nunca lo he hecho y lo digo sinceramente. Es problema del INPE”, dijo.

Respuesta del INPE

El Instituto Nacional Penitenciario del Perú reveló que el Ministerio Público ya tiene conocimiento de las declaraciones de Antauro Humala, con la finalidad de que se inicien las investigaciones respectivas y determinar presuntas irregularidades en su liberación.