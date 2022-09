Martín Vizcarra: César Acuña me propuso prolongar mi gobierno 2 años

El expresidente de la República Martín Vizcarra reveló que César Acuña le propuso prolongar el mandato presidencial y congresal por dos años más, y le aseguró que la iniciativa tendría el apoyo del Congreso.

En un mensaje colgado en redes sociales, Vizcarra relató que recibió una comunicación del líder y dueño de Alianza para el Progreso, junto con su hijo, el entonces congresista Richard Acuña, quienes le expresaron la factibilidad del planteamiento si se alegaba la situación de pandemia que vivía el país.

“Me dicen: Presidente, por qué no prolongamos el mandato presidencial y congresal. Como tenemos esta situación de pandemia, no podemos tener elecciones el próximo año 2021, por qué no prolongamos unos dos años más y nosotros apoyamos desde el Congreso el prolongar el periodo presidencial”, mencionó.

Cesar Acuña habría intentado influir en el expresidente Martín Vizcarra. Foto: La República

Vizcarra contó que fue claro y rotundo al responder a los Acuña. “De ninguna manera, el mandato presidencial termina el 28 de julio del 2021 y el 28 de julio entrego la posta al nuevo presidente o presidenta que elijan los peruanos”, les dijo.

Sin embargo, los de APP insistieron indicándole que tenían el pretexto perfecto para extender el mandato presidencial.

“Usted tiene popularidad, presidente. Si usted pide la extensión del mandato, nadie se va a negar y nosotros desde el Congreso lo respaldamos”, aseguraron.

Vizcarra comentó además que, obviamente, querían alargar el periodo porque también buscaban continuar en el Congreso. El expresidente agregó que dos o tres meses después de su negativa vino la propuesta de su vacancia.