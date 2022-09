El APRA solicitó inscripción en el JNE con 50.000 firmas

Personeros del Partido Aprista Peruano (Apra) acudieron el lunes pasado al Registro de Organizaciones Políticas (ROP), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para solicitar la inscripción de la agrupación política fundada en 1924.

El APRA perdió su vigencia en el ROP al no haber participado en las elecciones generales del 2021, hecho que es causal de cancelación de inscripción. Ese año, la Comisión Política del partido retiró la candidatura presidencial de Nidia Vílchez cuando el JNE determinó declarar infundadas las apelaciones para inscribir sus listas de candidatos al Congreso en siete regiones. Así, decidieron no continuar en la contienda electoral.

Ahora, su solicitud de inscripción se encuentra en proceso de calificación previa. El exdirigente Jorge del Castillo refirió que dicho pedido ha sido acompañado de 50.000 firmas, el doble de lo que señala el requisito.

“Estas firmas han llegado de 85 provincias de todos los departamentos del Perú, desde Tumbes a Tacna, Loreto, Madre de Dios y Callao. Son 85 comités distribuidos en el país”, mencionó.

También dijo que la recolección de firmas ha sido un trabajo arduo desplegado en todo el país, y resaltó la labor en los departamentos de La Libertad, con Julio César Morán; Junín, con Félix Ortega; y Lima, donde Chorrillos puso más rúbricas, con Gisela Freyre al frente.

Jorge del Castillo resaltó la entrega de dirigentes jóvenes, como Jean Pierre Poma en Huancayo, el mismo Julio César Morán en La Libertad, Elizabeth Ramírez en Huánuco, Edison Lozano en Madre de Dios y Lewis Cruz en Tacna.

“Se ha cuidado mucho el proceso de recolección de firmas, que no haya nada fraudulento. Ha sido el esfuerzo de muchos apristas. Han llegado firmas de comités de Miami y New Jersey, en Estados Unidos; de Madrid y Barcelona, en España. No cuentan como comité, pero sí, cuentan las fichas que han enviado. De acuerdo a ley, solo deben ser de las provincias en el Perú. El partido está funcionando en diversas partes de mundo”, afirmó.

No quiso dejar de mencionar “a gente muy importante que ha visitado las bases, como el excongresista José Luis Delgado, también Zoila Bocángel, quien es miembro del Comité Ejecutivo Nacional”. Asimismo, mencionó a su secretaria, Dulce Chávez, “que se encargó de organizar, digitar, entregar miles de fichas”. “Igualmente, Dante Farje, que no faltó un día recibiendo las fichas en el local de Alfonso Ugarte”, acotó el también excongresista.