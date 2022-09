Málaga sobre elección de nuevo presidente del pleno: “Roberto Chiabra creo que es interesante“

El excientífico Edward Málaga-Trillo, antes Morado y ahora no agrupado, actual propulsor de una veniente moción de vacancia presidencial que se actualiza conforme avanzan las indagaciones del Ministerio Público, conversó con René Gastelumendi y Anuska Buenaluque.

En una parte del intercambio, uno de los entrevistadores le consultó sobre el perfil congresal que requiere encabezar el pleno, tras la censura de Lady Camones que calificó como “razonable“. Málaga-Trillo dijo: “No daría nombres todavía, pero me inclinaría por alguien que venga del centro, quizá un poco centroderecha para compensar lo que está ocurriendo en el Ejecutivo. Tiene que ser definitivamente un candidato de consenso“.

Acto seguido, se animó a decir: “Se ha hablado mucho de Roberto Chiabra. Yo creo que sería una opción interesante, no sé cuántos votos lograría. Tenemos a los no agrupados. No sé si Carlos Anderson tiene interés en la Mesa Directiva. Hay gente joven como Adriana Tudela”.

La repregunta de Gastelumendi fue dirigida hacia sus aspiraciones en el Congreso. El legislador enunció: “Francamente, no me interesa ese cargo, ese tipo de poder, pero si se genera una propuesta habría que evaluarlo, obviamente, porque ya estamos en un punto de no retorno y toda opción debe ser sopesada. El apetito personal no está, pero habría que ver el bien común“.

Argumentos de la nueva moción de vacancia contra Castillo Terrones

En conversación pasada y extendida con La República, Málaga-Trillo argumentó los tres ejes del nuevo folio que presentará a la Mesa Directiva, todavía vacante de presidente.