Heidy Juárez: “Me están juzgando por esos audios, me están echando de la peor forma del partido”

La parlamentaria que hasta el 5 de septiembre pertenecía a Alianza para el Progreso (APP), Heidy Juárez, conversó con René Gastelumendi sobre el clima político que se vive tras la filtración de audios que condujeron a la vacancia de Lady Camones como presidenta del Congreso.

“Si ustedes tienen todos los audios, yo los invito a que los publiquen y que me faciliten una copia porque me están juzgando por esos audios, me están echando, expulsando de la peor forma del partido que consideré mi casa y que consideré parte de mi crecimiento político. Me han expulsado, pero no me dan el derecho de ejercer mi defensa”, señaló la legisladora después de que se le señale como la responsable de lo sucedido.

Luis Valdez, secretario de APP, se mostró convencido de que Juárez era la infiltrada en el partido y señalo, incluso, que hay pruebas para incriminarla.

“Eso es lo que llena de impotencia y de rabia porque no me entregan nada. Me mandan este documento, pero no me dan, como por ejemplo, cuando te acusan de algo, te tienen que anexar las pruebas de que este es el informe de perito, el audio que se ha evaluado para ejercer mi derecho de defensa. Pero si te mandan esto y no te dan una prueba, ese informe técnico cómo demuestra que yo he grabado”, agregó.

“Eso lo tiene diciendo desde el día sábado, son cuatro días. Estoy pidiéndole, si es posible, a los medios de comunicación que, si tienen ese informe, me lo pasan. Con esa convicción con la que digo que no he sido la persona que ha grabado, me han sindicado como topo, y yo estoy diciendo en estos momentos que el topo sigue en APP. Yo soy un chivo expiatorio” dijo poco después.