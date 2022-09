Antauro Humala dice que hará “todo lo posible” para ser presidente: Por elecciones, aunque no me guste

El líder etnocacerista Antauro Humala señaló, este martes 6 de setiembre, que hará “todo lo posible” para ser el próximo presidente de la República tras cumplir su condena de 17 años de prisión por el Andahuaylazo.

“Voy a hacer todo lo posible, sí”, dijo Humala Tasso al ser consultado directamente si aspira a asumir el Poder Ejecutivo en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

Según informó EFE, el hermano del expresidente Ollanta Humala quiere “tener la oportunidad de poder dirigir los destinos” bajo “una nueva mentalidad”. También, alegó que el etnocacerismo ha “abandonado la vía rebelde”, pero considera que, “en Perú, ese sistema democrático es lo que ha fallado”.

“Ahora, nos regimos en función a la vía convencional para llegar al poder y la vía convencional tenemos que aceptarla por más que no me guste (...) aun así lo tenemos que hacer: nos estamos sometiendo a las reglas del Estado de derecho corrupto con su juez y su pelota y le pensamos golear”, declaró Humala a los medios presentes.

Postura sobre la Constitución y el Perú

“(Es) una basura, porque la firmó” Alberto Fujimori, alegó Antauro Humala sobre la Constitución Política del Perú. “Es un papel higiénico casi”, añadió.

Aseguró que, de llegar al Gobierno, convertiría al Perú en una nación y que van a “acusar y procesar a todos los parlamentarios desde el año 1992″ y los seis mandatarios, incluido su hermano Ollanta Humala.

“Si es necesario llenar las cárceles, se tendrá que hacer (...), es una medida necesaria para moralizar la república”, sentenció Antauro Humala.

Virgilio Acuña: Junto con Antauro queremos refundar la república

El aliado político de Antauro Humala, Virgilio Acuña, trazó el objetivo del proyecto que prepara con el excarcelado líder etnocacerista.