Keiko Fujimori: “Si hay adelanto de elecciones, no seré candidata presidencial”

Keiko Fujimori se pronunció nuevamente a favor del adelanto de elecciones. En su reaparición pública, por medio de su cuenta personal de TikTok, la cabeza del fujimorismo señaló que “es tiempo de soluciones”, en relación a la crisis política que vive el país por causa de los presuntos actos de corrupción en los que está envuelto el Gobierno.

En el transcurso del video, la excandidata presidencial señala que cree en la vacancia presidencial y destacó la labor de los congresistas de Fuerza Popular en los dos intentos promovidos en el Parlamento. Sin embargo, también afirmó que, dado que no hay acuerdo al respecto, el otro escenario a tomar en cuenta en el panorama actual sería un posible adelanto en los comicios generales.

“La solución pasa por la vacancia, pero no es la única salida. Si es que no hay consenso, es hora de discutir el adelanto de elecciones, en el que señalo claramente que no participaré. Si se adelantan las elecciones, no seré candidata a la presidencia, pero sí seré una activista en favor de la búsqueda de consenso para salir de este estancamiento”, manifestó Fujimori.

Asimismo, la lideresa de Fuerza Popular (FP) hizo un llamado a la ciudadanía con el objetivo de que “se informe, se involucre y dé la lucha” en cualquiera de los escenarios políticos que se puedan presentar en el futuro inmediato.

Cabe mencionar que es justamente el partido de Keiko Fujimori uno de los principales bastiones del bloque vacador del Congreso, junto a Renovación Popular y Avanza País.

¿Una fractura naranja?

Si bien no es la primera vez que Keiko Fujimori se ha pronunciado a favor de un adelanto de elecciones, su postura se contradice con la que han expresado los congresistas de la bancada naranja, quienes han mostrado públicamente su reticencia a sumarse a una propuesta que no sea la vacancia.

Primero, el pasado 25 de agosto, en entrevista con RPP, Hernando Guerra García mostró su inconformidad con la medida y deslizó una crítica a propuestas sugerentes a un adelanto de comicios, como la que presentó en su momento la legisladora Digna Calle, segunda vicepresidenta del Congreso.

“Estamos en una democracia representativa y el Ejecutivo es el que convocará a elecciones, y eso es lo primero que hay que entender. No son los gobernadores regionales, las ONG ni los obispos quienes pueden decir si hay elecciones”, declaró el representante de FP.

Otra voz del fujimorismo que se inclina a no tomar parte en proyectos que apunten en esta dirección es Martha Moyano, primera vicepresidenta del Congreso y pieza clave de Fuerza Popular en el Legislativo.