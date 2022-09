Keiko Fujimori considera el adelanto de elecciones como un mecanismo “más fácil y rápido”

La excandidata presidencial Keiko Fujimori consideró el adelanto de elecciones como un mecanismo “más fácil y rápido”. No es la primera vez que la lideresa de Fuerza Popular se refiere a esta iniciativa; sin embargo, parlamentarios de su partido no están de acuerdo con esta posibilidad.

“El adelanto de elecciones es un mecanismo democrático con un cambio en la Constitución que, por si no lo sabía, puede ser más fácil y rápido. Con 66 votos y un referéndum que el pueblo confirme, terminaremos con el Gobierno de Pedro Castillo y su grave daño a los peruanos”, indicó en su cuenta de Twitter.

Keiko Fujimori se vuelve a referir sobre el adelanto de elecciones. Foto: Captura Twitter

La excongresista respondió así a un mensaje previo de Vladimir Cerrón, quien la sindicó de intentar “quebrar el orden democrático” por manifestar su posición a favor de unos nuevos comicios generales.

A través de un video en TikTok, Keiko Fujimori señaló que la solución para la crisis política “pasa por la vacancia, pero no es la única salida”. Al respecto, añadió que, ante un eventual adelanto de elecciones, no sería candidata a la presidencia.

Sin embargo, legisladores de su partido parecen no estar de acuerdo con esta posibilidad. Martha Moyano manifestó que su bancada no puede determinar qué proyectos ver o no en el grupo de trabajo parlamentario, en referencia a priorizar esta iniciativa en la Comisión de Constitución.