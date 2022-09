Hugo Espino contradice a Nathaly Alcántara y asegura que funcionaria sabía que su firma fue adulterada

Tras acogerse a la modalidad de confesión sincera después de ser detenido preliminarmente por la Fiscalía de la Nación, Hugo Espino, amigo cercano de Yenifer Paredes, finalmente empieza a revelar detalles sobre las reuniones que se llevaron a cabo para acreditar a su compañía y la de su hermana con los contratos para obras de saneamiento de la localidad de Anguía. En sus declaraciones para el Ministerio Público, el empresario contradice los testimonios de la testigo Nathaly Alcántara.

El informe presentado este domingo por “Cuarto poder” reveló que la funcionaria, cuya firma fue adulterada, estaba al tanto del delito por el que se le habría ofrecido un pago inicial de 24.000 soles por dejar pasar este ilícito. Las declaraciones de Espino contradicen directamente con lo señalado por Alcántara, quien precisó que no estaba enterada de la rúbrica fraudulenta.

Otra de las revelaciones que se dieron en el dominical tiene que ver con la cantidad de reuniones llevadas a cabo entre Alcántara, Espino y el alcalde de Anguía, Jose Nenil Medina. Mientras que Nathaly Alcántara afirmó, en declaraciones a la Fiscalía de la Nación, que solo se habría realizado una, Espino precisó que en realidad se habían llevado a cabo tres.

Según lo revelado en el programa periodístico, “la primera cita tuvo lugar en San Borja el 21 de julio pasado. En un edificio, cerca de un parque”; en esta, un abogado los alertó sobre las consecuencias de que exista una rúbrica adulterada. La segunda, se dio un día después, el 22 de julio. En ella participó José Nenil Medina, en una construcción “casi a una hora del óvalo Huandoy”; y la tercera se llevó a cabo en Ventanilla, en la reunión que ya es de conocimiento público.

Otra inexactitud que se presenta entre las versiones de Espino y de Alcántara es la presencia de Dany Chávez Saldaña, hombre de confianza de Nenil Medina y funcionario que reemplazaría a Nathaly Alcántara en las licitaciones como presidente del comité de otorgamiento. Según las declaraciones de Espino Lucana ante el Ministerio Público, ni Chávez ni Alcántara se encontraban convencidos de sus funciones.

El informe del dominical indica que Dani Chávez protestó sobre su involucramiento en el proceso. “‘Inge’, yo no he estado en ese proceso, es injusto que a mí me coloquen”, anuncia el reportaje, según las declaraciones de Espino.

Nathaly Alcántara, por otro lado, y según la versión del amigo de Yenifer Paredes, se estaba “echando para atrás”, por lo que se le ofreció el pago final de hasta 50.000 soles. En esta, la funcionaria accedió a firmar los documentos “de mala gana y con trazos que seguían sin corresponder a su firma real”, lo que significaría que ella “siempre supo que su rúbrica en la buena pro había sido adulterada”.

Ante ello, la defensa de Alcántara ha decidido no pronunciarse; sin embargo, más interrogantes se ciernen sobre los implicados en el caso.