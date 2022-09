Antauro Humala: ¿era necesario presentar un informe psicológico para su liberación?

La figura de Antauro Humala Tasso está permeada por polémicas y discursos altisonantes, por lo que la noticia de su excarcelación —tras más de 17 años de prisión— fue blanco de críticas y cuestionamientos desde el punto de vista moral y penal. El principal responsable del Andahuaylazo dejó el penal Ancón II el último 20 de agosto y algunos cuestionaron la legalidad de su salida.

Uno de los argumentos esgrimidos es la no presentación de un informe del área psicológica de dicha cárcel que acredite su grado de rehabilitación y que deje en claro que ya no constituye un peligro para la sociedad, según lo estipulado en el artículo 210.5 del Reglamento del Código de Ejecución Penal.

El hermano del expresidente Ollanta Humala fue condenado originalmente a 19 años de prisión, pero salió en libertad tras 17 años, 7 meses y 14 días. Una pena que cumplió como responsable de los delitos de homicidio simple, secuestro y otros relacionados con el Andahuaylazo del 2005. A su salida, en un improvisado mitin rodeado de sus reservistas y etnocaceristas, reivindicó su orgullo por lo cometido en Andahuaylas, lejos de articular un discurso sobre el arrepentimiento o un mensaje por las vidas perdidas.

“Estamos nuevamente afuera y les puedo decir que nos sentimos todos muy orgullosos de lo que hicimos en Andahuaylas. Los tribunales aún no, pero los hechos nos dan la razón. ¿Dónde están los presidentes contra quienes nos rebelamos hace 17 años? (Alejandro) Toledo, prófugo, preso, corrupto y ladrón. (Pedro Pablo) Kuczynski, que era ministro de Toledo durante el Andahuaylazo, igualito”, dijo Humala con megáfono en mano.

Días después, Anturo fue consultado —durante una entrevista en CNN — por la ausencia de este examen psicológico. Aseguró que no aplicaba para su situación: “Yo no necesito un examen psicológico ni médico, mis delitos no lo corresponden. Yo le voy a mandar con mi abogado la Constitución del Perú (le dice al periodista). Yo fui condenado por secuestro, eso no requiere examen psicológico. Y ni siquiera fue secuestro, capturé a toda una guarnición armada con gente desarmada. Son unos sinvergüenzas, esos policías que se dejan capturar por gente desarmada. Estaban ebrios, por ser Año Nuevo, los agarré por sorpresa total. Esos miserables no tuvieron la honra de decir que los había capturado de manera indigna, por eso dijeron que los había secuestrado, como damnificados, por eso estoy sentenciado. No hubo subsecuente muerte, eso hubo después, en los enfrentamientos”.

¿Informe era un requisito para la liberación de Antauro Humala?

La República se comunicó con el abogado penalista Andy Carrión, quien explicó que la figura a la que se acogió Antauro Humala para reducir su tiempo en prisión es una “redención de pena por trabajo y estudio”. Esto requiere la presentación de cierta documentación que acredite las horas empleadas para esas actividades, pero que no contempla la presentación de dicho informe del área psicológica como un requisito vinculante para su excarcelación.

“Existen ciertos procedimientos como la aportación de documentos, pero la naturaleza propia de la institución jurídica no obliga a que se presente el documento en mención (informe psicológico) porque si es redención de pena por trabajo y estudio, lo que tiene que hacer la comisión técnica es evaluar la efectividad de los días trabajados o de los días estudiados. Basándose en eso se toma finalmente una decisión. Es más que todo un cálculo matemático que una legitimidad o no de la decisión”, señaló.

El especialista en derecho penal explica que Antauro Humala puede o no estar arrepentido de las muertes ocurridas durante el Andahuaylazo, pero que esto no es una variable que haya sido tomada en cuenta para la reducción de su pena. Esto, debido a que él se acogió a la figura de redención de pena por trabajo y estudio, no por un beneficio penitenciario vinculado a una rehabilitación psicológica.

Frente a los argumentos que advierten que Antauro Humala no se habría resocializado al no mostrar arrepentimiento y, por el contrario, externaliza orgullo, Andy Carrión indicó que su resocialización se mide en términos del trabajo y estudios realizados por él mientras se encontró en condición de reo en el penal Ancón II. Asimismo, advirtió que erróneamente se entiende la resocialización como el arrepentimiento, ya que no existe forma concreta, ni parámetros para medirlo.