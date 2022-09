Antauro amenaza a su hermano: “Pena de muerte para los expresidentes”

Antauro Humala brindó su primera entrevista para la cadena internacional CNN en Español después de estar 17 años en prisión por los delitos de homicidio y secuestro. En diálogo con el periodista mexicano Fernando del Rincón, destacó que sus ideas extremistas y sus actos de rebelión siguen vigentes, tal como sucedió en el 2005, en el denominado ‘Andahuaylazo’ donde murieron cuatro policías.

“Hay muertos, es inevitable, sin ellos no habría historia. La insurgencia es violenta, no se hace a pañuelazos”, dijo Humala, quien alegó sentirse orgulloso de la rebelión que ocasionó la muerte de los efectivos policiales durante el gobierno de Alejandro Toledo.

“Me siento muy orgulloso de haberme revelado contra un presidente traidor y corrupto a la patria (...) En esa rebelión hubo efectivamente muertos y heridos”, expuso.

El cabecilla etnocacerista no dudó en afirmar, además, que se encuentra a favor de la pena de muerte de los funcionarios envueltos en delitos de corrupción, incluso mencionó que “no le importa” que la medida radical atente contra la vida de su propio hermano Ollanta.

“En la Constitución norteamericana, en la peruana, y en el resto del mundo está la pena de muerte por corrupción, yo solo quiero que se cumpla”, dijo el expresidiario.

“En el caso de la alta corrupción, que ocurre con los presidentes peruanos, están incluidos Ollanta Humala, Alejandro Toledo y PPK; que se cumpla (la pena de muerte). No me interesa que sea mi hermano. Yo me refiero al presidente que ha traicionado a la nación. Lo juzgo como presidente, como todo ciudadano. Todos han sido ladrones”, añadió.

La entrevista de Antauro Humala con el periodista Fernando del Rincón también sirvió para que se dejara en evidencia que el hermano de Ollanta Humala no pasó por un examen psicológico tras salir del centro penitenciario Ancón II.

“Yo no necesito un examen psicológico ni médico, mis delitos no lo corresponden. (…) Yo fui condenado por secuestro, eso no requiere examen psicológico”, respondió el etnocacerista al periodista de la cadena internacional CNN, quien le recomendó ayuda de un especialista, debido a que no es normal sentirse orgulloso de estar involucrado en el asesinato de cuatro personas, menos de desear la muerte a su propio hermano.

Pese a la crítica, Humala adelantó que seguirá luchando para que se cumpla el derecho de la insurgencia (rebelión) en el país y advirtió que como soldados también pueden tomar las armas como una medida de protesta.

“Como soldados, también podemos tomar las armas cuando la patria lo requiera, cuando la nación lo requiera (…) A nuestro criterio, lo que hemos visto, en el caso Lava Jato, era un deber cumplir el derecho a la insurgencia como derecho constitucional”, sentenció.

También criticó la gestión del presidente Castillo al considerar que fue una esperanza para el país y que su apoyo con el etnocacerismo lo brindaron en oposición al fujimorismo. “Es lamentable lo que está pasando con el presidente Castillo, era una esperanza para el país. Nosotros, los etnocaceristas, que nos habíamos sublevado contra Fujimori en el año 2000, obviamente teníamos que apoyar a Castillo ante la candidatura de Keiko Fujimori, así como muchos grupos de izquierda, centro y cierto sector de la derecha que no aceptaban el regreso de la tiranía fujimorista”, expresó.

Precisó que si bien no hay una sentencia en contra del mandatario, de tener pruebas serán frontales en sus protestas. “En cuanto a los casos que se le imputan por corrupción, esperemos la sentencia, hasta ahora todo es indicio, queremos ver la prueba. De todas maneras, seremos frontales con la corrupción, tanto de Castillo como los anteriores a él que están en una misma situación”.

“Castillo no honró su palabra”

Antauro Humala destacó que no le debe nada al Gobierno de Pedro Castillo, ya que el mandatario no cumplió con su palabra de “maestro” en relación con el indulto que le prometió en campaña electoral. “A Pedro Castillo no le debo absolutamente nada, no fue capaz de honrar su palabra de maestro e indultarme. Estoy saliendo por pena cumplida y por eso salgo con la frente en alto”, enfatizó.

“No le pedimos nada a cambio. El ofrecimiento del indulto nació de él, lo dijo dos veces. No lo hizo, no lo cumplió, no tenemos compromiso”.