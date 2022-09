Antauro Humala sobre su salida del penal: “A Pedro Castillo no le debo absolutamente nada”

El izquierdista Antauro Humala Tasso reiteró, en una entrevista con la cadena de noticias CNN, su posición de no deberle su reciente libertad al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.

“A Pedro Castillo no le debo absolutamente nada. No fue capaz de honrar su palabra de maestro e indultarme. Yo he salido por pena cumplida, o sea, he cumplido con mi carcelería. Por eso salgo con la frente en alto”, dijo el dueño del partido etnocacerista.

El hermano del expresidente Ollanta Humala agregó más detalles a su relación con el mandatario Castillo y explicó que apoyó al actual jefe de Estado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021 sin buscar algún beneficio a cambio.

“Es lamentable lo que está pasando con Pedro Castillo, porque era una esperanza para el país. Nosotros, los etnocaceristas que nos habíamos sublevado contra Fujimori en el año 2000, obviamente teníamos que apoyar a Castillo ante la candidatura de la señora Keiko Fujimori, así como muchos grupos que no aceptaban el regreso de la tiranía y la corrupción fujimorista. No le pedimos nada a cambio. De él nació el ofrecimiento del indulto y lo dijo dos veces”, indicó el hijo de Isaac Humala.

Por otro lado, el cabecilla del Andahuaylazo se refirió a las investigaciones por corrupción en contra de Pedro Castillo junto a su entorno y señaló que todavía no hay pruebas.

“En cuanto a los casos que se le imputan de corrupción, hasta ahora todos son indicios. Queremos ver las pruebas. De todas maneras, seremos frontales con la corrupción, tanto de Castillo como los otros anteriores a él que están, prácticamente, en la misma situación”, sostuvo Antauro Humala.

Pena de muerte

El partido etnocacerista se caracteriza por sus propuestas radicales de llegar al Gobierno y el líder de este grupo político, Antauro Humala Tasso, lo ha demostrado una vez más.

En esta ocasión le contó al periodista Fernando del Rincón que los exmandatarios Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y su hermano Ollanta Humala deberían ser condenados a muerte por habérseles demostrado actos de corrupción.

“No interesa que sea mi hermano, yo lo juzgo como presidente de la República (...). Todos han sido ladrones y traidores. La alta corrupción es una figura de traición a la patria, han regalado el erario nacional y eso se sanciona con pena capital”, manifestó el excandidato presidencial por Unión por el Perú.