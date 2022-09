Antauro Humala en CNN: ¿qué dijo en su primera entrevista tras 17 años de salir de prisión?

El último 20 de agosto, Antauro Humala Tasso salió de prisión después de 17 años tras cumplir su condena bajo la modalidad de redención por trabajo y estudios por el caso Andahuaylazo. Posteriormente, el cabecilla etnocacerista dio su primera entrevista para la cadena internacional CNN.

En diálogo con el periodista mexicano Fernando del Rincón, Humala Tasso se pronunció sobre el Andahuaylazo, la pena de muerte a los funcionarios sentenciados por corrupción, su situación con su hermano Ollanta Humala y sobre la actual gestión del presidente Pedro Castillo.

Conoce cuáles fueron los momentos claves del exmilitar en su entrevista con el canal internacional de noticias.

Caso Andahuaylazo

Durante la conversación, Antauro Humala no dudó en afirmar que se siente orgulloso por el caso Andahuaylazo, el cual ocasionó la muerte de cuatro policías en enero del 2005.

“ Me siento muy orgulloso de haberme revelado contra un presidente traidor y corrupto a la patria (...) En esa rebelión hubieron efectivamente muertos y heridos; sin embargo, pese a ser condenado por homicidio, he de enfatizar que para nosotros hubo un crimen de Estado, porque ellos fueron los que balearon a sus propios defensores por la espalda, lo que se comprobó en el juicio”, dijo.

Pena de muerte para los funcionarios corruptos

Humala también señaló que su partido etnocacerista está a favor de la pena de muerte contra los funcionarios sentenciados por corrupción. En esa línea, indicó que “no importa” si la medida recae sobre su hermano, el expresidente Ollanta Humala.

“Tenemos tanto presidente vivo, corrupto y traidores (...) En el caso de la alta corrupción, de los ‘presidelincuentes’, incluido Ollanta, García, Toledo, PPK, que se cumpla. (...) No me interesa que sea mi hermano, yo me refiero al presidente que ha traicionado a la nación. Yo lo juzgo como presidente, como todo ciudadano. Todos han sido ladrones y traidores”, recalcó el menor de los Humala.

Examen psicológico

En otro momento de la entrevista, el cabecilla etnocacerista indicó que no necesitó un examen psicológico para salir de prisión debido a que fue sentenciado por secuestro simple.

“Yo no necesito un examen psicológico ni médico, mis delitos no lo corresponden. Yo fui condenado por secuestro y no requiere examen psicológico. Ni siquiera fue secuestro, capturé a toda una guarnición armada con gente desarmada. Son unos sinvergüenzas esos policías que se dejan capturar por gente desarmada. Estaban ebrios, por ser Año Nuevo, los agarré por sorpresa total”, apuntó.

Derecho a la insurgencia

“En el caso de los militares, nosotros hemos jurado fidelidad a la bandera el 7 de junio, o sea, fidelidad a la nación. No hemos jurado fidelidad a Perico, a un traidor. Como soldados, también podemos tomar las armas cuando la patria lo requiera, cuando la nación lo requiera (....) A nuestro criterio, lo que hemos visto, el Lava Jato, era un deber cumplir el derecho a la insurgencia como derecho constitucional”, dijo Antauro Humala tras ser consultado por el derecho de la insurgencia.

Aspiraciones políticas

El sentenciado por homicidio y secuestro no descartó retomar su trayectoria política. El exmilitar dijo lo siguiente: “Luego de tomarme un tiempo prudencial para reencontrarme con los míos, mi sangre, mi familia, considero un deber retomar el proyecto político que quedó frustrado, el Andahuaylazo, que fue traicionado por mi hermano Ollanta”.

No le debo nada a Pedro Castillo

Antauro Humala destacó que no le debe nada al Gobierno de Pedro Castillo, ya que el mandatario no cumplió con su palabra de “maestro” con relación al indulto que prometió en campaña.

“A Pedro Castillo no le debo absolutamente nada, no fue capaz de honrar su palabra de maestro e indultarme. Estoy saliendo por pena cumplida y por eso salgo con la frente en alto”, manifestó.

Asimismo, Humala añadió: “No le pedimos nada a cambio. El ofrecimiento del indulto, nació de él, lo dijo dos veces. No lo hizo, no lo cumplió, no tenemos ni un compromiso. En cuanto a los casos que se le imputan por corrupción, esperemos la sentencia (...) De todas maneras, seremos frontales con la corrupción, tanto de Castillo como los anteriores a él que están en una misma situación”.

Cuestionamientos al Gobierno de Castillo

En esa crítica, Humala no fue ajeno a las investigaciones que afronta el presidente Pedro Castillo y calificó de “lamentable” su situación jurídica.

“Es lamentable lo que está pasando con el presidente Castillo: era una esperanza para el país. En ese aspecto, nosotros, los etnocaceristas, que nos habíamos sublevado contra Fujimori en el año 2000, obviamente teníamos que apoyar a Castillo ante la candidatura de señora Keiko Fujimori, así como muchos grupos de izquierda, centro y cierto sector de la derecha que no aceptaba el regreso de la tiranía fujimorista”, concluyó.