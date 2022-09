Juan Silva se escondió en Jesús María y habría huido a Venezuela, según H13

De acuerdo con Hildebrandt en sus trece, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder y el grupo de policías liderado por el coronel PNP Harvey Colchado fueron informados sobre la presunta huida del ex ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas a Venezuela en junio de este año, luego de pasar a la clandestinidad.

El informante aseguró ante las autoridades que, luego de que se dictara la orden de detención preliminar en su contra durante la investigación por presunta organización criminal y colusión, Silva Villegas se escondió en un inicio en un departamento de Jesús María.

Para confirmar lo dicho por el informante, el Equipo Especial de Harvey Colchado solicitó al edificio en cuestión los registros de las cámaras de seguridad: obtuvo la imagen del prófugo Juan Silva. Lo acompañaban un hombre y una mujer, quienes están en proceso de ser identificados.

PUEDES VER: Alcalde José Nenil Medina tenía red para desfalcar a la municipalidad de Anguía

Del recinto en el distrito limeño pasaría a ocultarse en otros puntos de la capital y el interior del país hasta su supuesta fuga a Venezuela. Según la publicación periodística, la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de la Fiscalía, considera “creíble” y “valioso” el dato recibido.

Abogado de Juan Silva dijo que exministro está en Perú

En una entrevista brindada a Canal N el 4 de agosto, el abogado del exministro Juan Silva, Alfredo Yalán, aseguró que su patrocinado no ha huido del país, pero indicó que por “secreto profesional” no puede revelar su paradero.

“Si antes de que nos negaran el peritaje (en el caso Puente Tarata), con el doctor Pablo Sánchez, mi cliente no se ha fugado al extranjero, ¿qué razones habría ahora, que no han dado la posibilidad del peritaje, para que se fugue? (...) A él (Juan Silva) no lo han contactado (personajes del Gobierno). Mi defendido está en el Perú, por motivos de secreto profesional no puedo develar dónde”, declaró Yalán.