Rocío Silva Santisteban: “Este Congreso está llegando a niveles del subsuelo”

Pedro Castillo enfrentaría una nueva moción de vacancia presidencial, la tercera en lo que va de su Gobierno. Fue el congresista de Avanza País Diego Bazán quien dio a conocer este pedido, el cual se sustentaría por incapacidad moral a raíz de los supuestos delitos cometidos por el jefe de Estado y su entorno familiar.

Por su parte, el parlamentario no agrupado Edward Málaga señaló haber trabajado junto a Diego Bazán en la elaboración de dicho documento. “El texto de esta vacancia es más largo y mejor sustentado que la tesis de Castillo. Vamos a ir a buscar los votos con argumentos. Tenemos que explicarlos a la ciudadanía y obtener legitimidad”, señaló en diálogo con RPP. Así, diversos legisladores estarían de acuerdo con esta medida, pero no con un posible adelanto de elecciones.

La excongresista Rocío Silva Santisteban criticó duramente al Legislativo debido a que, según sus palabras, “no están analizando la realidad” sobre el motivo de vacancia.

“Este Congreso está llegando a niveles del subsuelo, del subsótano para abajo. Claro, siempre se puede llegar más abajo Se protegen unos a otros, se piensa que eso es normal, que todo sigue igual. Es algo completamente absurdo, no están analizando la realidad”, inició.

De otro lado, señaló que existe una crisis de representación en los legisladores que ocupan sus escaños en el Parlamento. “Esta manera de negar la realidad y de pretender de que me quedo hasta el momento que sea es el producto de esta crisis de representación , en la que tenemos a gente en el Congreso que verdaderamente ha llegado porque los han llamado de un lugar o se ha movido por aquí”.

Crítica al sistema electoral

La también docente no dudó en referirse al sistema electoral, el cual, según sus palabras, maneja una amplia burocracia. “El sistema electoral es ultraburocrático, pero, en realidad, en el fondo no le interesa fortalecer los partidos. Y lo que hay en la ciudadanía es que no le importan los partidos políticos”, refirió.

¿El adelanto de elecciones generales es una salida?

La exparlamentaria dijo estar de acuerdo con un adelanto de elecciones. “Tienen que irse todos”, agregó. Asimismo, mostró su preocupación por los recientes casos de corrupción. “Está a unos niveles que asustan”, dijo.