¿De qué trata el proyecto de Isabel Cortez con el que Alva habría intentado negociar su denuncia?

A las 4:38 p. m. del 29 de agosto, María del Carmen Alva (Acción Popular) le escribió a su colega Patricia Chirinos (Avanza País) para contarle sobre un supuesto pedido de apoyo para Isabel Cortez (Cambio Democrático).

“Me pide el PL (proyecto de ley) del refrigerio”, le contó la acciopopulista a la propulsora de varias mociones de vacancia. Acto seguido, Chirinos propuso que se cambie lo solicitado por el retiro de la denuncia hecha sobre Alva. “Pero tú no me digas eso. Tú nomás ofrécele apoyo para eso. Por un voto no cambiarás nada”, apuntó.

Alva y Chirinos: el posible canje con Isabel Cortez. Foto: La República

Pese a la evidencia textual mostrada y el respaldo de dos fuentes parlamentarias a las que accedió esta redacción —una de Cambio Democrático y otro testigo del momento en que Alva y Cortez estrecharon las manos y se dedicaron palabras—, la sindicalista por los trabajadores dijo desconocer lo publicado por este diario.

¿Cuál es el proyecto de ley “del refrigerio”?

El proyecto de ley 671, presentado el 9 de noviembre del 2021, recomienda modificar la Ley de Jornada de Trabajo. Así, se pretende incluir el refrigerio como parte de la jornada laboral y del horario de trabajo en los casos de turnos corridos.

Como Cortez preside la mesa de Trabajo, pudo sacar el dictamen de proyecto ocho días después de haberlo presentado. No obstante, logró apenas seis sufragios a favor de los 20 posibles.

Ahora, al verse en el Pleno, la momentánea imposibilidad de priorizarlo para el debate fue cortesía de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Acción Popular. Por ese motivo, la legisladora de Cambio Democrático buscaría más votos.